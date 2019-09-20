《台股攻略－馮偉明》傳產股今日強勢，台股重上１０９００點

《台股攻略》台股今日（２０日）升３４﹒９９點，收１０９２９﹒６９點，成交值為新台

幣１４４５﹒２４億元。

受資金行情帶動，亞洲股市今日普遍走升，台股亦開高，重上１０９００點關口。大立光今

日收平盤新台幣４３００元，台積電收跌新台幣１元，鴻海升１元、收新台幣７４﹒５元。聯發

科看好５Ｇ發展，股價亦有不錯表現，收新台幣３８６﹒５元。傳產股普遍走揚，和泰車調高今

年銷售目標，股價表現強勁，升８﹒６５％，收新台幣４８３﹒５元，帶動汽車類股指數升

３﹒２９％。儒鴻升３﹒５２％，收新台幣４１２元，推升紡織類股指數升１﹒２％。其餘食品

及觀光類股今日也表現不錯，類股指數同步升超過１％。在投信資金追捧下，ＩＣ設計族群包括

通嘉、揚智、迅杰及旺玖同步攻上漲停，世芯－ＫＹ也升８％以上。銘旺電漲勢凌厲，終場收新

台幣２０﹒６元，柏承亦升５％以上，新復興與燿華雙雙大漲超過３％。

全球經濟料將陷入低增長，台股指數再次逼近１１０００點關卡，預期台股指數短期將呈箱

型整固格局，上方阻力有待消化。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

