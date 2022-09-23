噓聲、歧視：球迷荒唐無知；挑釁、報復：球員魯莽無恥

在球場上，經常有插水、博懵，但最讓人看不過眼的，是種種無知和無恥的行為；當球場上只為分勝負，而埋沒良知，甚至不擇手段，比賽還有何意義？

曼城的格列殊上週在面對狼隊期間，被對手守衛哥連斯的一腳踢中，雖然球證立刻將其紅牌罰出場，但過後狼隊的球迷竟然在格列殊每次觸球都報以噓聲。

這種不滿格列殊令到己隊球員被罰出場的報復心理，與其說是無知，倒不如說是懦夫行為，不敢承認自己犯錯。

今年初舉行的世界盃外圍賽中，沙拿在射12碼的時候被塞內加爾的球迷用強光照射騷擾，這種離譜的行徑，哪怕最後塞內加爾晉級，也只是勝之不武。（圖片由作者提供）

犯規難道不應該被罰？做錯莫非還要被稱讚？

就正如史達寧每次比賽，總會有些球迷對其發出嘲笑，甚至扔香蕉皮、扮猴子叫。這種不君子的種族歧視行為，已經不是球場上應有的行為。

種族歧視何止針對黑人？熱刺上月面對車路士，有球迷就向孫興慜做出種族歧視的動作，這種歧視背後，其實是白人主義之上作祟，容不下其他比自己更好的人出現。（圖片由作者提供）

如果要靠嘲笑、侮辱才能贏下比賽，那麼這個勝利有何意義？

當年堅尼在曼市打吡中，蓄意鞋底飛踢向曼城挪威中鋒夏蘭特（即現時曼城前鋒夏蘭特的爸爸）右腳膝頭，造成對手嚴重受傷。

而夏蘭特也因為這次受傷，再也不能復原，最終結束事業生涯。多年後堅尼在自傳表示，他是故意報復，但曼聯球迷仍視他為光輝隊長。

不要以為只有莽撞的球員才會做出報復行為，如C朗、列貝利等報復踢人，蘇亞雷斯咬人，甚至施丹用頭撞人，都是魯莽的行徑，不談前因，當做出這種毫無體育精神的行為，就該譴責。（圖片由作者提供）

這種完全失控的表現，根本不值得表揚，甚至連到今時今日，都不應該讓堅尼有機會為球賽評述，因為他的種種讓球賽正義所不齒的行為，已經破壞了比賽意義。

球場不是格鬥場，暴力和報復行為絕不應該容忍；足球也不是馬騮戲，所有人都應該一視同仁。

球迷支持球隊，球員盡力爭勝，是應該的；但漠視規則，扭曲是非，就等於顛倒黑白，對不起應有之義。