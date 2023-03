2023年3月16日

為甚麼要拿2023年3月16日來做文題?因為這日,對美股後向有重要意義。

8日前,高盛估計,由3月16日起,至4月28日,美股會進入個禁公司回購期。公司回購,一直是支持這些年來美股上升或不跌的動力。上次約1月,在公布第四季美GDP前,也是個禁公司回購期,美股照升無誤。但今時3月,不同於今年1月,今年1月市場沒有這麼多的擔驚受怕,但今時不同了。

今晚美股走向意義重大

由去年5月至今,美標普500基本是在個方框(約3800至4200區)來移動(圖一),也基本上是在200天平均線(老番十分看重這個200天線的支持力)。在8日之前,標普500是剛在這個走勢的支持位上,這亦是100天和200天線所在(圖二),一旦下破,勢應向淡。對比圖一和圖二,標普500已下破了這個模型走勢的底支持,只要在3月16日,即今日,在沒有公司回購的支持下,下破了圖一的方框底後,應會再進一步向下移動。

至於3月16日(即今日)及之後的標普會否真往下走,取決於:

(1)銀行缺錢事能否平安過渡;

(2)美聯儲局會否不放鷹而改放鴿;

(3)美債;

(4)CTA基金取態。

以上的(1)、(2)、(3)點,可以從MOVE這個指數來知曉。

至14日為止,美債的波動,波至2009年以來的高位。美債有個MOVE Index(圖三藍線),MOVE與普羅投資者熟悉的股的VIX對比,雖然VIX也急升,但跟債券的MOVE對比是否小巫見大巫了。

今時市場對「息」事是極度敏感的,而息跟債必然心連心。當MOVE Index波動大,即是債市波不平,一不好,就會市場反艇,涉股的VIX就必波動。今時債股必緊密連動,要知股之VIX,先知債的MOVE。

至於第(4)點的CTA基金就要先解釋一下。

CTA是Commodity Trading Advisor基金的簡稱,不要以為他們是只買賣商品股,指數、匯,都是商品,他們的投資範疇可用一句總括:有得炒就炒。這些基金喜趁熱鬧,即波動大的市場、投資品才引到他們落疊,他們可以用主觀(個人睇市)策略或量化策略。至3月9日CTA基金投放於股市的比重約達35%,不算太高(可至50%),但肯定不少(最淡時見-20%)。如他們突然看淡市場,他們的沽貨力量就不可小看了(圖四)。

又有人用了個量化模型去估這些持了股的CTA基金,在之後沽貨的意慾很強,他們叫個做downside convexity(圖五紅線)。要留心這個圖是估到今年5月15日的可能發展,為甚麼會有強的downside convexity?美國銀行的策略師Wilson在13日一篇報告內寫:

Wilson reiterates his view and sums up his view: 「...we view last week's events as just one more supporting factor for our negative earnings growth outlook...In short, Fed policy is starting to bite, and it's unlikely to reverse even if the Fed were to pause its rate hikes or quantitative tightening...i.e., the die is cast for further earnings disappointments relative to consensus and company expectations.」

簡譯過來,上周事件加強了他們看淡今年公司盈利的預期,他更強調無論美聯儲局暫停加息與否,今年美股公司盈利已確會不濟。公司盈利前景減,投資來做乜。

對於2023年的公司盈利,由於是靠估,各估各不同。市場是估2023年的第一、二季,公司盈利會減,但到第三、四季,美股的賺錢能力就回來了(圖六),無水晶球就炒短線一點好了。

近數天美股的大波動,是否已作了浪淘沙,將弱者淘了出去,留下的都是強者,可頂風浪?筆者不知,看今晚3月16日美股表現再說。

摩根士丹利有個MSI指數(Market Sentiment Indicator),近日是往下跌的(圖七)。MSI又準之時,股民就慘了。

