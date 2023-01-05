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05/01/2023

拍片反駁劉鑾雄 蕭若元︰佢已經無新聞價值

#劉鑾雄 #蕭若元
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　　【晴報專訊】富商劉鑾雄（大劉）前日召開記者會，在會上斥蕭若元造謠，大劉不但指蕭若元扮熟，又借討論他拍片呃like。蕭若元前晚立即拍片反駁，逐點回應大劉的言論，他自嘲︰「被人痛斥到慣，我有咁多haters，但被咁有錢嘅人公開鬧就少啲。」蕭若元否認扮熟，表示自己早在1986、87年已認識對方，「我諗佢（大劉）完全唔記得晒。」

 

蕭若元表示其影片內容都是基於事實，若有錯誤他必會更正。（網上截圖）

 

　　至於大劉稱被蕭若元造謠指他患狂躁症，蕭若元解釋狂躁症只是複述網民言論；對於大劉批評他以其名拍片呃like賺錢，蕭若元公開自己YouTube頻道的後台數據，直指談論大劉的影片點擊率只排名20，比談論肥媽的影片還要低，「許志安條片都70、80萬（點擊），許志安嘅新聞性都遠遠在你劉生之上，唔好以為有錢人大晒…講佢（大劉）係唔會令我view數增加，劉鑾雄已經無新聞價值。」

 

大劉前日開記招大爆料。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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