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28/01/2022

增164宗確診 抗疫兩年新高 彩雲邨長波樓「橫直播毒」22人中招

#疫苗通行證 #葵涌邨 #肺炎疫情 #彩雲邨長波樓 #Omicron #Delta #社交距離措施 #學校停面授
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　　【晴報專訊】本港昨錄164宗新症，創抗疫2年多以來新高。衞生防護中心指，116宗本地感染中，7宗疑涉Delta，當中彩雲（一）邨長波樓「橫直大爆發」，最少6樓層、共22名居民中招，源頭疑為邨內女夜更保安員，她正是黃大仙豪苑源頭「倉鼠男」的母親。當局昨撤離該幢7室及11室全部居民；16樓2至7室、27及28樓部分住戶亦要撤走；保安員全數檢疫。另長波樓圍封再延長，居民最少要禁足至今日。

 

彩雲邨長波樓居民最少要禁足至今日

 

　　本港昨錄164宗新症，116宗屬本地感染，初陽逾100宗。中心總監徐樂堅指，最近4日個案每日破百，病毒活躍度非常高。

 

　　特首林鄭月娥則指，雖然昨疫情數字創新高，但本地個案僅116宗，比2020年7月30日的149宗少，仍未算「破紀錄」，但承認已在「高水位」，幾何級確診隨時在港發生。

 

「倉鼠男」母任保安 疑巡樓播疫

 

　　而繼葵涌邨後，彩雲（一）邨長波樓亦出現爆發，同時有橫向和垂直傳播，最少感染22名居民和1名保安員，傳播更與豪苑1座源頭「倉鼠男」相關。傳染病處首席醫生歐家榮指，長波樓源頭為1名夜更女保安，她是「倉鼠男」母親，周六（22日）發病，2日後入檢疫中心，同日陽性，病毒CT值少於30。

 

　　但中心前晚始發現，長波樓早有3人初陽，當中有42歲女住戶與女保安同日發病，CT值達14；7樓7室有38歲女住戶周日（23日）發病，到伊院急症室求診，CT值12.6，同住家人無病徵亦初陽；而3樓9室有住戶本周一（24日）發病，到聯合醫院求醫後證感染，CT值17.5。歐指，因個案增加，故前晚決定圍封長波樓強檢。

 

　　徐補充，源頭女保安平日有在控制室用膳，且返工有排隊打卡，或感染其他同事，故全部保安員要檢疫，而平日她巡樓時，會先搭電梯到頂樓，再逐層往下巡邏，期間向住戶派垃圾袋，或因而感染部分居民。另房署有女職員參與葵涌邨圍封後，周二（25日）返回彩雲（一）邨辦公室上班，其後初陽。

 

部分住戶撤離 涉逾60個單位

 

　　政府專家顧問袁國勇指，患者分布最少6樓層，當中7室和9室有垂直傳播，分別有4戶和3戶人中招；16樓則有橫向傳播，4戶人中招。

 

　　經視察之後，發現部分單位廁所喉管有改動或切斷，部分住戶曾爆糞渠，天台通氣亦有問題，氣喉未伸出1米，反陷入石屎矮牆，致廢氣未能吹散，產生擾流效應，致高層27、28樓有人感染。而16樓問題未明，相信是爆疫單位開抽氣扇後，將病毒抽出再入其他單位。

 

　　中心指，因長波樓最少有22人、共16單位爆疫，故昨撤離7室和11室所有住戶，16樓2至7室住戶、27樓及28樓部分住戶亦要撤走，涉逾60個單位。另中心延長長波樓圍封時間至今早，全幢要家居隔離，結束時間未定。

 

　　另中心發現，Omicron源頭巴婦的子女曾到東涌藍天海岸圓形廣場玩耍，相信因而感染廣場踢波少年及家長。而觀塘安順大廈和新葵芳花園C座昨圍封強檢。

 

 

袁國勇

 

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轉載自: 晴報

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