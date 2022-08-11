美食博覽今開幕 場內禁試飲試食 展商日本車站、懷舊茶記吸客

【晴報專訊】美食博覽今起一連5日在灣仔會展開鑼，惟疫下場內繼續不設試飲試食，有參展商以各種噱頭布置和香味作招徠，包括日清食品以日本景點和車站場景布置攤位，一解港人「思鄉情懷」；壽桃牌不僅用懷舊主題布置，員工亦會穿上日本漫畫角色炭治郎服飾；也有咖啡展商冀用咖啡豆香吸客。

有參展商將攤位布置成日本車站，亦有展商推出懷舊主題產品。

因應消費券發放和會展站開通，參展商料今年人流及銷情會勝去年。

美食博覽分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易區」，入場費25元；惟疫情下場館內繼續禁止試飲試食，參展商惟有各出奇謀吸引顧客。

有參展商將攤位布置成日本車站，亦有展商推出懷舊主題產品。

疫下港人久未能回日本「家鄉」，日清食品便以日本景點和日本電車站場景布置攤位，品牌角色清仔亦化身機師和導遊，盼吸引市民目光，一解大眾「思鄉情懷」。另以9折推出由北海道小麥粉製造的出前一丁，包括全新麻辣鍋味，1包5袋僅售20元。

該公司市場部助理經理羅銘亮指，最優惠產品為120元的出前一丁麻布福袋和90元的合味道透明福袋，內含多款日清產品，前者附送清仔設計餐碟，後者則有清仔杯緣子，分別限量2千和3千個，希望銷量會較去年升15%至20%。

商戶：消費券+會展站 利銷售

壽桃牌則以懷舊茶餐廳設計攤位，除推出包含咖喱魚蛋車仔麵、蕃茄牛肉通粉等60元茶記系列套裝，員工更會穿上日本漫畫角色炭治郎服飾，為市民帶來視覺震撼。其銷售及市場部代表呂先生指，品牌每天會推限量100份的1元壽桃鮑魚麵禮盒（12個裝）及長壽麵綫禮盒（滋補當歸湯味）；為配合消費券發放，用八達通和Tap & Go等消費滿200元更送瑤柱麵。

對於禁試食措施，呂先生笑言，「大家都無試食，相信影響不大」，認為產品售價親民，加上消費券發放和會展站開通，或增加北區市民到場意慾，料銷售額會較去年升10%至15%。

位於尊貴美食區、初次參展的標記食品廠—許記魚旦則推出扭蛋抽獎，買滿200元和讚好fb貼文即可免費扭1次，終極大獎有門市購物優惠券。該公司主打產品是由可持續發展的本地魚製造的鱈魚燒賣、陳皮魚蛋和100%墨魚丸，3包連醬汁售100元。

同區主打手炒咖啡豆的KNOCKBOX咖啡展商，則在攤位擺放12瓶已磨咖啡豆，盼市民會循着咖啡香到訪；另以7折、448元推出獨家包含咖啡豆和全套沖泡工具的咖啡袋，冀吸引愛行山和郊遊的咖啡愛好者。惟該公司營業經理許小姐指，消費券分期發放，市民未必會大筆消費。