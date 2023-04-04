8成半批發零售商缺人 逾9成撐輸外勞

【晴報專訊】勞工及福利局局長孫玉菡近日指，將針對明顯人力不足行業，積極考慮輸入勞工，並參考院舍輸入護理員特別計劃。一項批發及零售業人手調查發現，有近8成半受訪公司指長期人手短缺，逾9成僱主支持輸入外勞。但行政會議成員、工聯會會長吳秋北指，應優先為本港失業人口和婦女勞動力提供就業機會，貿然輸入外勞打擊本地就業。

立法會批發及零售界議員邵家輝上月中訪問800家來自百貨、化粧品等的本港批發零售商，包括中小企和大企業。結果發現，受訪公司中有8成半表示長期人手短缺，近5成半分別短缺1成至3成人手，逾9成則支持輸入人力建議；至於薪酬水平，近5成半受訪者指外勞人工應低於本地工人，近4成半則認為應與本地相等；另近5成受訪商戶認為輸入勞工工作簽證或合約期限應為2年，近3成半則認為以3年為限，約1成半認為1年合適。

不少批發零售商戶指長期有職缺

化粧品連鎖店代表陳郭詩慧表示，其公司有150個職缺，前線流失佔本地整體店舖員工約15%，寫字樓及各營運部門職位空缺情況顯著，影響業務供應鏈運作及店舖發展計劃。百貨連鎖店代表魏麗霞指，集團前線持續有300名職缺，佔整體員工20%，其中近40間分店全日僅1人當值，更有分店因人手不足放棄續約經營。酒類連鎖店代表文德榮稱，公司為留人才大幅加薪達15至20%，惟情況未改善。邵家輝建議，政府推出「輸入大灣區人力計劃」，容許獲批工作簽證來港的大灣區居民，即日往返本港工作及大灣區居住，並以收入中位數聘請。

邵家輝

不過，行政會議成員兼工聯會會長吳秋北表示，貿然輸入外勞會打擊本地就業市場，本港仍有逾10萬人失業，認為應優先為他們提供就業機會，並盡量釋放婦女勞動力，善用現有「補充勞工計劃」紓緩個別行業人力不足。

小巴工會 促先改善本地司機待遇

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會亦指，政府有意繞過勞顧會輸入外勞小巴司機，解決專線小巴司機不足問題，非對症下藥，建議應先改善本地司機待遇，吸引年輕人入行，確保本地司機優先就業。