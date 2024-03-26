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26/03/2024

香港少有朱古力獎門人！本土味陳皮、膶腸朱古力大人氣！由無師自通製作Bean to Bar到奪國際大獎！朱古力製作人時樂：香港仍有很多人在飲食領域中默默耕耘

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Text: Louise Yuen Photo: Heizel Choi, Crystal Kwok

 

 

　　常說黑朱古力有種令人快樂的魔力。若用科學解釋，朱古力可刺激大腦分泌安多酚；但說白了，就是味蕾直接感受苦中一點甜，頓時安撫心靈。時樂跟許多人一樣，從少就愛朱古力，長大後甚至有段時間每日食，如吃上癮般。到底是甚麼契機令這位 chocolate lover，成為香港少有的 chocolate maker 呢？

 

　　「朱古力最吸引我是，當它在口腔中溶化，前中後段至餘韻都有很多風味。好吃的朱古力，可以帶給你簡單但很複雜的味覺享受。」時樂從前在上環上班，每日都去區內一家朱古力店買 Bean to Bar 朱古力或歎杯「熱朱」，慢慢發現不同產地、品種至處理方法的朱古力也帶有不同風味。朱古力店店主見他如此喜愛朱古力，便送他一包可可豆鼓勵在家自製，結果一試愛上；空閒時又上朱古力品鑑班，學習品嘗朱古力，自此他對朱古力的愛就有增無減。後來工作有轉變，時樂乾脆把興趣變職業，全職製作 Bean to Bar 朱古力。

 

時樂在 2 年前辭去傳媒工作並創立 Slok Chocolate，全職製作 Bean to Bar 朱古力。

 

用原豆手造精品朱古力

 

　　香港目前約有 8 至 10 個朱古力製作人（Chocolate Maker），有別於一般的朱古力師，他們不用朱古力漿、朱古力粒再加工，反而由原豆開始手造精品朱古力，旨在呈現可可豆產地或品種的不同風味。時樂也在 2 年多前開設自家朱古力品牌 Slok Chocolate，把自己喜歡的朱古力跟更多人分享。「如果是原味，我最喜歡是帶果味的越南朱古力，因為是我第一款做的朱古力。開始這品牌之前，我在家裡試做過不下 30 次，所以較有感情。」

 

　　除了原豆朱古力，他還研究加入陳皮、薑黃、腐乳等，製作出本地風味朱古力。「我本身也是一個饞嘴的人，很多東西都想嘗試，而朱古力剛巧是很好的載體可以放入不同食材。」像第一款本地風味朱古力就是陳皮口味，採用香港少見的熟成方法製作。

 

時樂製造多款單一產地的黑朱古力Bar，當中最喜歡越南朱古力，在家裡試做過不下 30 次。

 

下一頁︰花1年研究！首創腐乳朱古力

 

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