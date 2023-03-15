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15/03/2023

消委會｜寵物保險點揀？同品種、年齡寵物保費可相差逾1.2萬元！兩成只涵蓋獸醫診金、處方藥物？即睇魔鬼細節

#打工仔 #消委會 #寵物保險 #保費 #獸醫 #處方藥物 #OneDegree #藍十字 #富衛保險 #利寶國際保險 #保誠財險
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Text: Louise Yuen

　　近年越來越多人養寵物，主人都待牠們如珠如寶，甚至為牠們購買寵物保險，萬一愛寵不幸生病，亦能補貼一下昂貴的醫療和住院費用。消委會日前調查了市面上 23 個寵物保險計劃，發現即使寵物的品種和年齡相同，於不同公司投保的保費差距最多可逾 $12,000。而且各個計劃的保障範圍、定義和理賠條款不同，最終實際可獲得的賠償金額的分別可以頗大。

 

主打貓狗投保！大多投保年齡最高為8歲

 

　　消委會指出，現時的本地保險公司大多只接受為貓狗投保，投保的貓隻品種基本上沒有限制，但為狗隻投保就不一樣，不少保險公司都列明某些屬於危險狗隻或其混種狗隻均不受保，例如阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本土佐犬、比特鬥牛犬及藏獒等。

 

　　大多計劃的最高投保年齡為 8 歲，「藍十字（亞太）保險」和「OneDegree Hong Kong」則接受最高 11 歲或 12 歲的寵物投保。隨著寵物的年齡漸長，保費亦相應增加，不過「藍十字（亞太）保險 」和「保誠財險」則向 1 歲以下的寵物收取較高的保費。一般而言，狗隻的平均壽命為 12 至 15 年；而貓隻的平均壽命更長一些，可達 20 年。消委會提醒，有意替貓狗投保的人士應注意保險計劃的最高續保年齡。

 

 

　　貓狗以外，個別保險公司亦推出龜類和鳥類的保險計劃，惟只限部分合資格人士投保；至於其他常見的寵物如兔子、倉鼠就暫時未有保險公司承保。

 

同年齡同品種！保費差異最高逾 $12,000

 

　　不少寵物主人購買保險時都以保費為主要考慮，但消委會發現，不同保險計劃的保費可以十分懸殊。以 6 種本港較常見的貓狗品種為例，消委會以年齡分別為 1 歲、5 歲及 8 歲的貴婦犬、柴犬、阿拉斯加雪橇犬、英國短毛貓、唐貓（亦稱家貓）和布偶貓，模擬比較其保障範圍及保額最多的計劃投保。結果發現，即使為相同歲數和品種的寵物投保，保費可相差由最少約$3,500（為 5 歲柴犬）至最多逾 $12,000（為 8 歲阿拉斯加雪橇犬）。不同品種的貓隻保費未見有重大分別。不過，年齡對貓隻的保費仍有些影響，差異最大的是 8 歲的貓隻，最高為$8,741，最低則只需 $2,827，相差約 2 倍。

 

 

自負額設不同百分比！OneDegree取決於是否網絡醫生

 

　　寵物保險就像個人醫療保險般設自負額，除了「中國太平保險」的 3 個醫療保障計劃，其餘計劃均設不同百分比的自負額，由 10% 至 50% 不等，差距頗大。當中半數採用了固定百分比計算自負額，如「藍十字（亞太）保險」、「富衛保險」、「利寶國際保險」和「保誠財險」，部分則以寵物的實際年齡按階段增加自負額，寵物的年齡愈大，自負額愈高。另外有計劃亦以寵物投保時的歲數計算，投保時歲數愈低，自負額亦愈低。

 

　　值得留意，「OneDegree Hong Kong」的自負額並非與寵物年齡掛勾，而是取決於受保寵物是否在其「網絡醫生」接受治療，如透過「網絡醫生」接受治療，自負額為 10 %；否則自負額為 3 0 %。惟大家須留意，保險公司可能會不時調整其「網絡醫生」名單。

 

保障範圍不盡相同！逾2成只涵蓋獸醫診金+處方藥物

 

　　不同寵物保險計劃的保障範圍和保障項目定義會有差異，例如當中有逾 2 成計劃的醫療保障範圍只涵蓋獸醫診症費用及處方藥物等，而手術相關或住院等費用則不在保障範圍內，其保費亦相對便宜。另外，大部分計劃賠償寵物住院不少於連續 12 小時的費用，但亦有計劃只賠償「過夜」住院費用，即留院時間必須橫跨午夜 12 時。除了醫療保障外，近 9 成保險計劃涵蓋第三者責任保障，保障額由最低 $300,000 至最高 $3,000,000 不等。 3 成計劃則提供海外保障。

 

　　消委會建議，大家投保前應了解清楚不受保項目，例如一些已存在或已出現病徵的狀況、絕育手術、治療先天性疾病等等。另外，即使保險計劃聲稱「保證續保」、「提供終身保障」或「續保時不設年齡限制」，亦不代表於續保時，計劃的保障內容必定會維持不變。購買寵物保險時可參考以下建議：

 

　　-    寵物的年齡對投保資格、保費、續保和索償均有很大影響，消費者宜考慮清楚何時為其寵物投保；

 

　　-    儘管保費高低與其保障範圍有關，消費者比較保費時亦應考慮自負額及其計算方式、賠償限額、主要不保事項等因素；

 

　　-    留意「醫療保障」不等於保險會承擔所有醫療相關的開支，應仔細閱讀相關文件，了解清楚保障範圍和限制，以及不保事項。若有疑問，應聯絡保險公司查詢清楚；

 

　　-    留意「保證續保」的計劃亦有其限制，例如保險公司可於續保前調整或修訂保單內容及保費。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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