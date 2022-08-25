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25/08/2022

如何解決內房企業的挑戰？

#內房 #保交樓 #國家政策
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　目前內地房地產市場遇到一定的挑戰，因內外因素，內地購房者及潛在消費者的信心受到某程度上的影響，購房意願下降，導致房地產上下遊行業受到一定的衝擊。建築承包商和供應商帳款被拖欠、訂單減少，部分企業甚至被拖跨，導致相關行業就業受到衝擊。傢俱、家裝等地產後周期行業亦受到影響，地產相關消費低迷，拖慢社會零售消費復甦步伐，削弱經濟內生增長動能。

 

　　房地產行業面對的是流動性風險，因產業屬系統重要性行業，若不能及時處理，將引發金融和經濟問題。若要阻止房地產市場呈現惡行負面循環，必須將流動性注入循環。當中，「保交樓」是關鍵策略。

 

（資料圖片）

 

　　針對最新形勢，中央和地方政府持續出台紓困政策，以穩定地產，需求領域，並透過放鬆限購和限貸、降低房貸利率、提供購房補貼等方式，來刺激社會購房需求。在供給領域，則透過設立紓困基金、政策性銀行專項借款等方式活化出現問題的樓盤、支援困難房企，保交樓、穩民生。不能否認，若干現實問題會影響政策的成效。首先，針對房企債務違約和樓盤爛尾風險，在問題妥善解決前，刺激政策或較難刺激居民的購房需求。在政策配套上，大原則為「政府引導、多層級參與，市場化運作」，以盤活未來銷售收入，取回流動性，用以覆蓋追加投資的地產項目。不過，若然回款不足（例如針對若干已經完成大比例預售或不能銷售的項目），作用有限。此外，亦需考量未來政府、銀行、社會資本等方面參與的動力。

 

　　就目前內地房地產所面對的挑戰，國家或許考慮出台更多更有針對性的政策。就未來潛在考慮的領域，筆者估計將包括一系列組合拳。首先、未來有可能放鬆房地產調控，穩定房地產銷售。其次、國家將明確建立全國性地產紓困機制，推進「保交樓、穩民生」工作。此外，如何鼓勵金融機構積極參與存在問題的地產項目，緩解房企流動性壓力。從較長遠看，國家未來亦會持續優化和完善預售資金監管，保障買房者的合法權益，建立一套完善的房地產長效機制，讓產業平衡健康地發展，成為穩定國家經濟發展的重點之一。

 

 

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