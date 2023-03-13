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13/03/2023

看年報有效率方法

#年報 #價值投資
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　可能不少讀者認為閱讀年報是一件苦事，倘若財商有限，面對複雜企業的年報，更難以理解。閱讀時覺得苦悶，其中一個原因是漫無目的地瀏覽。作為投資者，可以先思考一些問題，希望能從年報中找到答案，有了明確目的後再去翻閱，你會發現閱讀效率提升很多。

 

　　再者，你思考出來的問題，未必一定在年報中找答案，此舉可引導你到其他資訊渠道找資料，擴闊你的閱讀領域。早前拍片分享了一個比較有效率的看年報方法，利用問題主導，令整件事變得更有效率。這裡隨意舉幾個相關問題，它們都是一些該了解的範疇。

 

（istock）

 

商業模式

 

　　第一時間要認清企業的商業模式，這是分析企業的關鍵。例如美股麥當奴的商業模式比很多人想像的都要複雜，它的主力並非賣漢堡包，而是收特許經營權費用與地產項目。若投資者錯誤理解其商業模式，找來大家樂(00341)與大快活(00052)等本地食品股作數據比較，分析方向便有問題。

 

資產組成

 

　　有時買股票有如買資產，投資者起碼要知道自己買了什麼。例如地產股，到底公司內有多少地皮？商場物業收租？假若企業被清盤，有多少值錢的資產剩餘下來呢？雖知道公司營運時與停止業務時的資產值不盡相同，例如茶餐廳的生財工具，清盤時都不值分文。

 

收入與盈利組成

 

　　資產組成之外，還想了解企業的收入與盈利組成，尤其一些比較複雜的綜合企業。例如要分析美股Disney，先要掌握是其收入與盈利組成，對此有所掌握後，方能判斷Marvel電影、Disney+，乃至香港Disneyland的收入對它實質有多大影響。

 

盈利流轉情況

 

　　了解盈利多寡之外，還可以追蹤盈利的流轉。由收入，減去銷售成本，到毛利，再到盈利，之後化出多少經營現金流，繼而了解企業必需的資本開支，再化出自由現金流，整個流程，健不健康？穩不穩定？相當關鍵。

 

　　除了以上的問題，還有更多值得了解的地方，如企業的毛利情況、產品與品牌效應能否反映於年報數字上、研發開支成本如何、管理層如何運用剩餘資金、負債水平與財務操作傾向等，還有一個我個人比較喜歡的，是了解企業於過去危機時期的處理策略，這些都是對股票分析非常有幫助的資料。

 

總結

 

　　價值投資股票有如買入一盤生意，假若有朋友邀請你頂手一門生意（例如一檔車仔面），相信你至少都會先了解這門生意的數字，如收入多少、成本多少、盈利多少、賺得多少現金之類，依這個常識去先發問，再分析公司股票，比較合理。

 

　　提出以上方法希望可以啟發到大家，養成閱讀年報或投資資料的習慣。若對理解年報數字有點困難，不妨留意小弟兩本著作《跟著價值走的12堂課》與《由心入錢》，加油。

 

　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/79731846
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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