《Online有話兒》沃爾瑪進軍元宇宙？小心美國稅局做嘢！

美國零售巨頭沃爾瑪好似想進軍元宇宙！據了解公司目前研發自家加密貨幣同埋NFT，而且上個月仲申請幾個新商標！不過，另一邊廂，美國國稅局表示，將會對NFT市場參與者收稅，同埋嚴打逃稅問題，哎呀呀，真係點算好呢？

沃爾瑪註冊新商標，大搞虛擬產品？

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據了解，上個月沃爾瑪已經註冊幾個新商標，表明有意製造及銷售虛擬產品，可能包括虛擬電子產品、家具裝飾、體育用品等；另一份文件顯示，公司將會向用戶提供虛擬貨幣及NFT。是次涉及七份申請表格，雖然公司未有就申請商標發表評論，但表示會繼續探索新興技術同埋塑造未來購物體驗，並會一直測試新想法。WoW，吹到好似會大搞咁款喔！

其實美國好多企業都已經計劃進軍虛擬世界，好似耐克係去年十一月已經申請一系列商標，預計將會銷售虛擬運動品牌同埋服裝，之後更同「Roblox」合作創一個叫「Nikeland」世界；而服裝公司Gap就將自己公司個Logo做成NFT，售價大概8.3美元至415美元不等；其他好似Under Armour同Adidas都同樣推出過NFT產品，據了解都全面售罄。

美國稅局：向NFT參與者收稅，嚴打逃稅

不過，NFT好似咁賺錢，美國稅局又點會放過班炒家呢？據外地媒體報導，有處理美國逃稅問題嘅官員表示，將會向NFT投資者及創造者徵收37%嘅稅率，估計將涉及數十億美元嘅稅收；雖然目前有關加密貨幣嘅稅率依然不太明確，不過美國官員表示將會嚴格打擊逃稅人士。

其實早前美國已經立法向投資加密貨幣嘅投資者徵收稅項，當時成個市場都跌過一排，唔知呢一轉消息會有幾影響到NFT呢？市場預計ETH同POLYGON會首當其衝，因為兩隻都係NFT常用嘅區塊鏈，其原生代幣價格有機會面臨急挫。

美股同加密貨幣連結越來越深？

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以前美股跌，加密貨幣市場就會升，因為資金會流入加密貨幣市場，不過呢種情況好似慢慢改變，自從踏入2022年以來，比特幣同標普500關係加強好多，嘉信理財首席投資官Liz Ann Sonders表示，比特幣和標準普爾500指數的20天滾動相關性突破0.7，這是自2020年10月以來嘅最高水平。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，係全球金融環境寬鬆、投資者風險偏好增強嘅背景下，加密貨幣價格和美國股市同樣出現飆升，而比特幣嘅波動性可以解釋大流行期間標準普爾500指數約六分之一的波動，以及標準普爾500指數回報率約十分之一嘅波動。因此，比特幣價格下跌會增加投資者嘅厭惡情緒，從而導致股市下跌。會唔會有一日比特幣會主宰美國股票市場呢？

撰文:李皆穎