《鍾之日記》11月26日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股七連跌後今早觸發強技術反彈，最多升577點，內銀有追捧，交行(03328)更創歷史新高；然而北水趁升即沽，累大盤升幅逐漸收窄，最後恒指全日收升260點或1.2%，報22226點，主板成交近2125億元。



*滬綜指近平收，深成指險守萬點大關*



海外擾動依然明顯，A股今日走勢反覆，滬綜指微升0.01%報3476.88點，創業板指升0.29%，深成指跌0.02%、險守萬點大關；滬深兩市全日成交額約1.32萬億人民幣，較上個交易日少5%。



美國擬對中國徵收最高20%的「產能過剩關稅」，路透引述分析人士認為，雖然特朗普政府對包括日本和歐盟在內的14個主要貿易夥伴發起新關稅，但真正焦點仍是中國。美國貿易代表署警告，若雙邊貿易休戰安排破裂，稅率可能升至40%，顯示在近期中美關係出現緩和跡象之際，美國政府內部對華強硬立場依然根深蒂固。



盤面上，銀行板塊逆勢走強，交通銀行(滬:601328)等創新高；石油股領漲，中國石油(滬:601857)升3.7%，此前也門胡塞武裝稱已襲擊了沙特阿拉伯最大的煉油廠，受供應擔憂影響，油價上漲。下跌方面，豬肉股回調，正虹科技(深:000702)挫逾9%；另外軍工及機器人概念跌幅靠前。



*下周除淨吸引資金泊岸，交行領漲兼破頂*



近期市況波動，投資者選擇相對穩定的內銀股，加上多隻內銀股將於下周除淨中期息，今日見有資金泊岸。交行(03328)漲4.4%，報9.2元，創歷史新高；工行(01398)升2.4%，建行(00939)升2.2%，中行(03988)揚1.9%，農行(01288)、招行(03968)升逾1%。



人民銀行等監管機構本月初將股票回購增持再貸款轉為長期制度性安排、並下調再貸款利率25個基點至1%後，國有大行近期集中表態加快投放。據官媒報道，截至周三(25日)，11月以來已有123間上市公司公告取得股票回購增持專項貸款承諾函，節奏顯著加快。申請股票回購增持貸款的上市公司大多來自電子零件、半導體、工業機械、生物醫藥等領域。



報道指出，為加大支持上市公司回購或增持股票力度，三大國有銀行簽署的股票回購增持再貸款合同及貸款承諾金額合計已超過4600億元人民幣。建設銀行與客戶簽訂的股票回購增持貸款合同金額已逾1200億元人民幣；工商銀行已為逾200間上市公司提供股票回購增持貸款服務，回購增持貸款合同簽訂金額近1800億元人民幣；中國銀行已為近200間上市公司提供股票回購增持貸款服務，累計提供貸款額度承諾超過1800億元人民幣。



為了避免貸款價格「內捲」，多間入圍銀行已按照市場利率自律定價機制的要求，將股票回購增持貸款利率下限統一為1.55厘，銀行可根據實際情況進行加點，這一利率水平遠低於普通貸款利率。



*萬科債券再尋求展期，股價收挫2.8%*



彭博援引知情人士報道，昔日內房龍頭萬科(02202)正尋求對一筆將於下月到期的人民幣債券再次展期。中國樓市下行態勢持續，房地產商困局加劇，萬科今日挫2.8%，報1.74元。其他內房股多數收升，越秀地產(00123)漲5%，建發國際(01908)收高3%，龍湖(00960)升2.2%。



知情人士稱，萬科希望將這筆12月15日到期債券的12億元人民幣未償本金延遲三年兌付，但仍將按時支付票面利率為3%的票息。據悉，在與債權人分別舉行的會議中，萬科還討論了以現金先支付部分本金的可能性，不過討論了多個不同金額的方案，償付比例均不及以往展期方案中40%支付比例的一半。萬科據報最快可能周五（27日）向更多債券持有人通報展期方案。



萬科長期以來被視為衡量政府對房地產行業支持力度的風向球。多年來，萬科嚴重依賴最大股東深圳市地鐵集團提供貸款來償還債務。而最近幾周，國有企業珠海華發集團的債務壓力對中國信用市場帶來衝擊。



報道指，萬科再次尋求展期，凸顯持續多年的樓市調整仍令公司面臨挑戰。截至9月份的三季度財報，萬科錄得淨虧損89.9億元人民幣，合約銷售額同比下降48.3%。



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