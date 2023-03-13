  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

13/03/2023

曾為家庭放棄唱歌 韋綺姍中年再出發成就追夢人

#韋綺姍 #中年好聲音
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】韋綺姍（Rita）獲邀在歌唱比賽《中年好聲音》擔任導師，為追夢的參賽者無私奉獻，分享自身表演經驗。出道40年的Rita跟參賽者「同是天涯淪落人」，皆因她曾為照顧家庭，毅然放棄熱愛的歌唱事業；直至人到中年，才再次圓音樂夢。對她而言，現實與夢想不一定背道而馳，美好的事情總在最適合的時間出現。

 

 

　　韋綺姍自小愛唱歌，14歲時參加《無綫電視業餘歌唱比賽》，更在1982年《第一屆新秀歌唱大賽》獲亞軍。她說︰「好開心喺舞台上認識到一大班朋友，特別係識到梅艷芳，佢一開口就好勁，加埋台風，真係好正！」她在家人反對下簽約入行，可惜一直被投閒置散，所以兩年後斷約離開，轉往台灣發展。

 

　　到台灣發展歌唱事業，對Rita來說求之不得，但同時因思鄉病而影響心情。「起初唔太習慣，連廣東話都未講得好，中文又睇唔明，就飛到台灣，仲要講國語。好彩我第一張唱片銷情唔錯，有機會出第二張，我好鍾意台灣，但住耐咗就覺得寂寞，掛住屋企，完成第一張唱片我已經想走，但宣傳工作要幾個月到一年，唔畀我返屋企。完成第二張唱片之後，我唔想續約，決定返香港，我實在太掛住香港嘅父母、兄弟姊妹。」

 

做和音意外獲爆紅機會

 

　　回港後，Rita苦無工作，當時著名音樂監製王利名邀請她嘗試和音，她說︰「我一口答應！只要同音樂有關，我都樂意嘗試。後來我為演唱會做和音，幫過林子祥、彭羚等和唱，呢段時間都幾艱難…無嘢做就要馬死落地行啦，最重要賺錢養家。」想不到和音工作為Rita帶來爆紅機會，當時王利名希望在蔣志光的唱片中加入女聲，Rita先與蔣志光合唱《要走的始終都要走》，再合唱經典金曲《相逢何必曾相識》。「呢首歌流行完再流行，雖然中間被黃百鳴《家有囍事》改成閩南話版本，但仍然係我哋嘅歌。呢首歌為我帶嚟幸運，好多年之後，王祖藍打電話畀我，叫我演出劇集《老表，你好Hea！》，無諗過喺劇中再唱《相逢何必曾相識》，首歌又流行番！」

 

Rita與蔣志光合唱的《相逢何必曾相識》為廣東歌經典。（網上截圖）

 

　　推出幾張唱片後，Rita有感年紀大，是時候結婚生子，毅然為家庭放棄事業。由女兒出生開始，Rita已近20年沒有接觸娛樂圈，「好多人問我會唔會覺得可惜？的確…我有！但我要做個盡責嘅媽媽，既然決定生小朋友，一定要處理好佢哋嘅生活，到佢哋長大先放手。」縱然錯過不少機會，但兩名女兒長大後，Rita重拾音樂夢。正好《中年好聲音》邀請她擔任導師，她鼓起勇氣嘗試，「既然參賽者有夢要追，我就盡力幫助，睇住佢哋每位有佳績，我好開心，會繼續教落去。」

 

Rita獲邀成為《中年好聲音》導師，向參賽者分享寶貴經驗。（受訪者提供）

 

Rita用心照顧家庭，待兩名女兒長大後，才重拾音樂夢。（受訪者提供）

 

轉載自: 晴報

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#韋綺姍 #中年好聲音

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk