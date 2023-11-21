台慶劇新聞女王 | 佘詩曼坐鎮TVB《新聞女王》未播片段流出！何依婷高海寧鬧交戲惹熱議！網民批何依婷演惡人演技過於表面

台慶重頭劇《新聞女王》今晚將會正式啟播，由於有久未拍TVB劇的佘詩曼坐鎮，加上劇情圍繞新聞主播極為新鮮，令不少觀眾都大感期待。由於部分播放平台已經可以率先收看首五集劇情，部分劇情片段已經在網上開始流傳，其中最具爭議的竟然是何依婷跟高海寧鬧交的一幕戲。

（網上圖片）

（FB截圖）

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短短一分多鐘的影片中見，徐曉薇（何依婷飾）收到Man姐（佘詩曼飾）的電話後立即愕然起來，更不小心鬆手將電話跌落地，隨後嬲到爆的徐曉薇衝入一間休息室，追問多位職員同事：「Cathy呢？Cathy呢？Cathy喺邊度呀？」見她八字眉用盡力去喝罵大家：「出去！」然後嬲爆爆拉凳坐低，直至Cathy許詩晴（高海寧飾）入房，曉薇即時追問Cathy為何要呃佢，聽到Cathy笑笑口話：「你自己戇居啫！」

曉薇即時火起掟雜誌，不過表情同動作就不太協調，就算同Cathy兜口兜面對峙，未知是否高度問題，氣場全輸給Cathy，明明Cathy越「兇」越近走到眼前，曉薇竟然不是掌摑對方，而是突然用右手反枱發洩，氣氛未見有火藥味，反而尷尬到極點。直至Cathy離開，曉薇慢慢流出眼淚，再倒地痛哭。

網友對於這幕劣評如潮，「這演技有點用力過猛」、「樣子溫柔撐不到這場戲，OVER了」、「為甚麼要拿書丟？」、「啲演技太嫩, 過於表面」、「高寧比佢好多了」、「睇到人好尷尬」、「好out呢種演惡人技巧」、「出去啊～～嗰一下唧眼神同嘴型好唔掂！」等等。

不過亦有不少網友為何依婷護航，「給機會成長吧… 每個演員都是這樣過來的嘛！」、「雖然何依婷看得出很努力了，但臉部表情感覺太少變化，一直用瞪大眼睛一種表情表示憤怒情緒，很難讓人投入到她的情緒波動，繼續加油吧～」、「新人算係咁㗎啦，需要經驗，佘詩曼做苗若蘭嗰陣咪仲差，而家咪一流！」等等。其實何依婷一向是走甜美風格的小公主，雖然奸角並非第一次挑戰，在《美麗戰場》都做過衰人，該次演出都令不少觀眾留下深刻印象。