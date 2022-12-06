港鐵將軍澳線甩卡 歷來第2次 1500乘客疏散 專家：或系統漏氣肇禍

【晴報專訊】港鐵油麻地站列車「甩門」脫軌後，不足1個月內將軍澳線亦發生嚴重事故。昨晨將軍澳站一架韓製列車，因接駁機件故障觸發安全防護煞停，約1,500名乘客疏散；有議員質疑「甩卡」，港鐵未證實，惟倘屬實將是近30年來港鐵第2宗同類事故。政府責成港鐵3日內交初步報告，專家估計或為列車車鈎氣動系統「漏氣」肇禍。港鐵昨晚宣布將全面檢討資產管理及維修保養。

車卡夾口位置隆起（圖左，方國珊fb圖片）、有700人行路軌疏散（圖中，張欣宇fb圖片）、港鐵人員到場檢查（圖右，消防處圖片）

昨晨8時許繁忙時間，一列由康城出發的列車停在將軍澳站月台前約50米，其中兩個車廂在事發後熄燈。有乘客指見到出事車卡的連接位未分開，惟夾口位置已被拉闊及隆起；另有指事發時曾有「轟、轟」聲響，網上圖片則見到「風琴式」接駁位被拉闊。

疑出事的接駁組件位於「風琴位」之下（張年生提供）

列車服務受阻約4小時

港鐵職員及消防協助約1,500人疏散，其中700名車上乘客經車頭緊急出口沿路軌返回將軍澳站，部分要在漆黑中跨過事發連接位的空隙；2名乘客不適，包括1名孕婦。將軍澳綫列車服務到中午後才逐步恢復，調景嶺站至寶琳及康城站停駛近4小時。

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，據其初步了解，肇事的韓製列車車卡間的連接鬆脫，幸未全分離，惟指事故性質嚴重，若車卡完全斷開或有乘客跌落路軌。

港鐵車務工程總管吳偉鴻中午時指，列車第6及第7卡之間接駁位故障，觸發安全防護裝置煞停列車，但無證實是否「甩卡」，僅強調無出軌，指要返廠後再作檢查。警方稱初步調查未發現事件涉刑事成分。

運輸及物流局局長林世雄昨稱關注事件，機電署昨晚要求港鐵在周四或之前提交報告，詳情報告要在2個月內提交。港鐵昨晚稱非常關注近日兩宗事故，宣布將全面檢討資產管理及維修保養制度。

1993年荃灣線曾「甩卡」

港鐵荃灣線的英製列車曾在1993年發生首宗「甩卡」意外。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生指，每卡車會有3套系統連接，當年列車車鈎的氣動系統「漏氣」致列車自動煞停，車長問准控制中心後手動駕駛，結果「扯斷」列車，估計今次同樣是氣動系統「漏氣」所致，其中乘客聽到出事時的聲響或因氣喉爆開，氣壓觸及金屬亦會有類似碰撞聲。張續稱，機械連接較難斷開，若電器連接出問題，各車卡的制動力會自動調節，不會出現接近「甩卡」情況。他又指，韓製列車在世界各地使用多年，故未必是設計問題，或有機會是平日維修時出錯。他提醒乘客，最好不要「企正」在通道接駁口之上，亦要緊握扶手。

中科監察主席潘焯鴻亦提到1993年意外，指涉事車款不同，今次應是「半永久式接駁器」出問題，而當年因不時要分開車卡，出事的為「自動式接駁器」。鐵路愛好者專頁Riders則引消息指，駕駛室內的斷卡指示器有亮起，由車間通道情況可推斷，車鈎已鬆脫，僅餘通道勉強拉住兩卡。

對有指港鐵目前分別有國產、韓製及英製列車，會否增意外機率，香港鐵路工會聯合會主席林偉強指，每輛列車均各自有「維修天書」，前綫員工每次維修均會參考，不認為會增加意外機會。

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