《異動股》遊戲股插水，騰訊挫近９％，官媒發文指摘網遊如毒品

《經濟通通訊社３日專訊》近日，中辦、國辦印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業

負擔和校外培訓負擔的意見》，要求引導學生合理使用電子產品，控制使用時長，防止網絡沉迷

。

遊戲股突插水，頭騰訊（００７００）跌８﹒８８％，報４３２﹒８元，成交約１１２８萬

股，涉資５０﹒２７億元。現價計暫連跌三日，累計跌幅１２﹒０３％，主動沽盤５１％，為表

現最差藍籌。

最多賣出劵商為中國創盈市埸服務，最多賣入劵商為富途證劵。

新華社旗下經濟參考報將網絡遊戲比作新型毒品，點名騰訊旗下《王者榮耀》，並稱「任何

一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展」，「處罰的力度要同步跟上」。

刊文稱遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用「精神鴉片」「電子毒品」指代。這一新型

「毒品」卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業。過度使用網絡遊戲對未成年人生理和心理的

雙重負面影響。 針對種種問題，業內指出，防範青少年沉迷網絡遊戲是一個複雜的系統工程，

需要政府主管部門、學校、家庭及企業的多方協作和聯動，出台更嚴格的管理辦法，才能更有效

地達到目的。相關人士建議，除了要求平台增強社會責任意識，不單純追逐利益，完善未成年人

防沉迷系統，完善平台內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野。

騰訊（００７００）及美團（０３６９０）為上日最多淨沽個股首兩位，全日分別錄１６﹒

８５和１０﹒５２億元淨賣出。

心動（０２４００）跌１２﹒３８％，報４２﹒１元；網易（０９９９９）跌１４﹒５４％

，報１３５﹒２元；中手游（００３０２）跌７﹒５７％，報４﹒１５元。

現時，恆生指數報２６００６，跌２２９點或跌０﹒８８％，主板成交１７１﹒０１億元。

國企指數報９２５２，跌８４點或跌０﹒９０％。恆生科技指數報６６５２，跌１４３點或跌２

﹒１１％。

即月期指新報２５９３０，跌１９１點，低水７６點。即月國指期貨報９２２７，跌７７點

，低水２６點。即月科指期貨新報６６３６，跌１２６點，低水５點。

上證綜合指數報３４４２，跌２２點或跌０﹒６４％，成交４５８﹒７２億元人民幣。深證

成份指數報１４６９５，跌１０２點或跌０﹒６９％，成交６８２﹒５６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊 （００７００） ４３２﹒８０元 跌８﹒８８０％

心動 （０２４００） ４２﹒１０元 跌１２﹒３８０％

網易 （０９９９９） １３５﹒２０元 跌１４﹒５４０％

中手游（００３０２） ４﹒１５元 跌７﹒５７０％

網龍 （００７７７） １７﹒７６元 跌２﹒４２０％

ＩＧＧ（００７９９） ８﹒３７元 跌４﹒６０１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

