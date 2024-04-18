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18/04/2024

職場女王Son姐｜HR公開離職須知3件事！補錢即走唔一定可行？扣大假提早走魔鬼在細節！衝動辭職無著數

#辭職 #人事部 #HR #辦公室求生術 #Pantry熱話 #僱傭合約 #reference check #辭職信 #Reference Letter #通知期
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　　以前很多人一份工打一世，或者一世人最多轉幾次工。對於辭職該怎樣辭，好來好去是宗旨，如何辭得得體最為重要！即使決定離開也不會想破壞大家的關係，始終世界很細，難保有朝一日，山水相逢。但這種辭職是為了更好前途的辭職，買少見少，用罕見來形容都不為過。現今的辭職，只得兩個原因︰一就是覺得人工低屈就，二就是做得唔開心委屈，擺明是條氣唔順的辭職，就會造成很多僵持矛盾局面。

 

　　我想提醒各位打工仔，不要在自己盛怒時衝動辭職，我不是干涉大家辭職，只是需要部署安排。先看清楚自己的僱傭合約內容，寫明究竟辭職要點樣辭、需幾耐通知。不要因為火遮眼抱「最多補錢就走」的心態，其實不是所有離職通知都能夠用通知金代替的，有些僱傭合約寫到明一定要做完通知期。

 

　　另一個大家很容易忽略的，就是大假的計算扣減，搵到新工當然希望可以盡快返工，例如應該做到30號，因為有10日大假，所以做到20號就走得。計數是這樣計，但是否可以用來扣減、提早離職？不是自己以為可以就可以，要根據僱傭合約的條款，有些合約會列明大假不能作扣減通知期之用。即使可用作扣減通知期、提早離職，大假期間雖不用上班，身份依然是員工，所以放完大假才能夠返新工。

 

　　有打工仔被炒魷魚，公司不是賠錢，而是給予一個月通知期。被炒魷魚當然非常氣憤，莫講做多一個月，留多一日都唔想，即時拍枱即刻走，結果反被扣一個月人工。有冇搞錯？答案係冇搞錯！因為想早走必須得到公司同意，如果未得公司許可擅自提早離職，等同自己辭職；根據僱傭合約，同樣需要一個月通知期或通知金。

 

　　一係被炒，一係自己遞辭職信，你會如何選擇？受影響的是日後有僱主做reference check，還有打工仔極其緊張的reference letter，都會清楚寫明離職理由。以前我一定會勸喻大家選擇自己辭職；現在的我會勸喻大家冷靜，問清楚人事部，兩個選擇之間薪金、利益、補償方面是否一樣，會否有差異，再作決定。

 

　　萬一僱傭合約不見了，公司有責任提供副本，有疑惑有問題，搵勞工處問清楚再行動，不要一時衝動。

 

　　好來好去，當然最好，若然唔得，放下就好！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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