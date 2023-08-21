盧瀚霆拒評ERROR郭嘉駿193「不謝票」論；Anson Lo：每個藝人做法不同，望現身戲院報答神徒包場

【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）擔正的電影《釀魂》昨日舉行首映禮，近日ERROR主演的《陰目偵信》票房一般，郭嘉駿（193）在TG群組稱謝票並非義務，故拒再謝票；昨日Anson Lo指每個藝人做法不同，他自言希望能多多出席謝票，報答神徒（粉絲）包場支持。

Anson Lo現身即獲全場神徒歡呼，教主號召力驚人。

盧瀚霆昨日與姜大衞（John）、陳紫萱及吳肇軒等到沙田出席《釀魂》首映禮，吸引數百神徒逼爆現場。《釀魂》是Anson Lo第二部主演的電影，他強調不擔心票房︰「今次係劇情片，未必啱一家大細入場。（好多神徒包場？）好多謝佢哋，呢幾日都收到神徒嘅po，話已經包咗場。（多啲謝票？）我都想，同公司傾緊，畀多啲檔期去謝票。」

姜大衞透露在戲中被Anson Lo用棍大力扑，笑言好痛。

笑言體能好唔怕攰

問到體力能否應付連場謝票？Anson Lo說︰「近日我健康十分好，三餐定時多飲水，大家唔使擔心我好似年頭唔舒適嘅狀況。」提到ERROR主演的《陰目偵信》票房未如理想，Anson Lo自言未有留意票房數字，又指四子均熱愛演戲；至於郭嘉駿自言收到騷擾訊息，又指謝票並非義務，故不再出席謝票，Anson Lo不評論193的言論：「每個藝人有唔同做法，唔會comment佢做法啱定錯。（錫多啲神徒？）我會錫多啲支持自己嘅人。」

至於聲夢小花鍾柔美（Yumi）承認有欣賞Anson Lo上月的個唱，大讚好正及值得學習。Anson Lo笑說：「多謝讚賞，任何人嚟演唱會覺得開心，對我好大鼓舞，Yumi讚好睇都係好感動嘅事。（獲TVB歌手讚賞特別感動？）咁又唔會，大家同一圈子。（合作跳舞？）要睇公司安排。」此外，提到TVB舉辦選秀節目《亞洲超星團》，被指硬撼鏡仔，會否怕受威脅？Anson Lo稱︰「無留意，但希望每個節目成功，亦唔會驚，係好興奮嘅現象，多啲人跳唱仲好，大家互相啟發。」

193在TG群組聲稱拒再謝票，言論惹火。（資料圖片）