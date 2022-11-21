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21/11/2022

【FOCUS】港啟「虛擬資產中心」願景　FTX成現實教材

#虛擬資產 #Web3.0 #區塊鏈 #FTX
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　　是原罪，是騙局，還是不可逆的意識形態革命？當全球第三大加密貨幣交易平台FTX大廈突傾，「幣圈金童」SBF一夜之間淪為老千式反面人物，就連淡馬錫、紅杉資本、軟銀願景基金等亦不免老貓燒鬚，齊對FTX投資減記歸零。種種魔幻現實，對全力發展「國際虛擬資產中心」的港府，有何啟示？

 

騙局仙塵　VS　未來趨勢

 

　　FTX創始人Sam Bankman Fried百億身家一夜之間近灰飛烟滅；身經百戰的主權基金、對沖基金等一眾專業投資者，因其破產或資產滯留、或投資減記，都令人不禁再次思考一個終極問題：甚麼是財富？進而何謂資產價值？接著是虛擬資產到底有無價值？

 

 

　　在此刻因FTX破產而損手損腳的投資者眼中，加密貨幣乃至虛擬資產，恐如同電影《The Wolf of Wall Street》中，主角Jordan Berfolt的啟蒙之師Mark Hanna的名言－－那些以為投資贏錢的錯覺，不過是「騙局（fugazi）、仙塵（fairy dust），從未存在、永不著陸。」

 

　　然而，即使是投資FTX鎩羽而歸的新加坡，其金管局（MAS）仍稱，加密資產領域嚴冬已至，甚至出現冰河時代的恐懼，但數字資產行業未來勢將更精簡、更強大（leaner and stronger）；而港府近日同發布《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，強調DLT（分布式分類賬技術）和Web3.0有潛力成為金融和商貿未來發展的趨勢。

 

Web2.0近技術迭代臨界點

 

　　何解？不如首先問問自己，你上一次更換手機是何時？當手機的相機節節突破至最新2億像素，惟平均換機時限卻拉長至31個月，以智能手機為載體的Web2.0時代顯然正逼近新一輪技術迭代的臨界點。

 

　　下一代技術革命的核心為何？答案正正是區塊鏈技術，以及由此衍生出的一系列去中心化產物，加密貨幣、虛擬資產、Web3.0、元宇宙……而以上種種技術迭代，都將催生金融、貿易、工業、藝術等社會各領域的意識形態革命。

 

　　就各式金融和實體經濟資產而言，如同半世紀前的「證券化」激起無限潛力一樣，下一個趨勢即是由DLT支援的「代幣化」，以大幅降低交易成本，並解決多年來在清算、結算、支付方面的痛點。

 

法規監管、新技術不可少

 

　　面對技術迭代不可逆轉，從新加坡提出「培育創新和負責任的數字資產生態系統」，到香港宣告「促進虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展」，乃至拜登3月簽署行政命令，確保美國在數字資產領域的長期領先地位，未來錢的形式、財富的概念、資產的形態，都將天翻地覆。

 

 

　　如何避免FTX爆堡事件重演？新加坡近日就發布兩份諮詢文件，擬禁止散戶借貸購買加密貨幣（包括使用信用卡）或任何槓桿交易；要求加密貨幣業者對客戶資產進行適當隔離；規定穩定幣發行商必須持有相當於流通中未償付面值100%的儲備資產。

 

　　至於香港，證監會就要求兩間已獲發牌的虛擬資產交易所OSL Digital Securities及HashKey Group，須將客戶資產存於獨立帳戶、備存至少12個月實際營運開支等。而現時「專業投資者參與」限制，未來將就零售投資者可參與程度展開公眾諮詢。

 

　　當虛擬資產再難觸摸，誠信二字在投機暴富前說易行難，法規、監管將至關重要。不過，從淡馬錫用8個月盡職調查仍慘輸，直認「排除所有投資風險是不切實際」，後量子加密、ZK-SNARKs儲備技術等更多創新呼之欲出。

 

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