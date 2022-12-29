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29/12/2022

2023年資本市場新一章

#資本市場 #通關 #香港經濟發展
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　明年資本市場將迎來全新景象，全國通關在即，內地香港全面打通,，人流物流資金流融會貫通。國家衛健委更已經將新冠肺炎更名為新型冠狀病毒感染，而明年1月8日起實施「乙類乙管」，同步優化中外人員往來管理，有序恢復內地公民出境旅遊，一切均應來全新的通關時代。

 

　　在這背景下，投資市場亦會出現顯著變化，回顧今年市場的主導因素，投資市場的主要的思路邏輯以俄烏衝突，聯儲局加息和疫情防控為核心考量。在這三核心要素下，過往一年牽引出來一系列的投資佈局，而主導傳導路徑涉及供應，成本，匯率計價，跨國政治制裁事件等等。且整體以宏觀動能為主，產業較為被動，投資者更為被動。

 

　　揮別今年，佈局來年，從趨勢上，估計明年內地資本市場有機會趨向緩慢回升。縱觀明年內地及國際經濟發展的逆向差距收窄，有不少觀點認為美國經濟存在衰退壓力，與此同時，內地經濟則陸續見底回升。在這國際大環境下，美元的環球強勢或較難延續，故此，商品價格整體上應該會上揚。在內地全面復常的背景下，內需板塊預期最為投資者之首選。不過，投資者在佈局上，特別是針對投資商品的邏輯，需要配合宏觀形勢進行轉移，當中主要考慮為經濟基本因素，不同產業自身的基本面將逐步主導價格。故此，經濟復甦的節奏為重要考慮因素，過程中考慮現實經濟的發展矛盾，市場或呈現震盪，有可能是先低後高。

 

(Shutterstock)

 

　　假設在明年美元轉弱，導致資金流出美元資產。伴隨著內地經濟復甦，A股有機會迎來估值上的反彈。此外，國家經濟刺激政策仍有空間，拉動投資者對經濟的正面預期，債市利率或有機會因應下跌。若然美元走弱，內地工業需求攀升，貴金屬的不利因素將陸續被消化，繼而開始反彈。此外，受弱美元和需求復甦的拉動，有色金屬回報有機會回升。若擴大內需同步而至，地產市場表現亦能回穩的話，煤炭石油（黑色板塊）有機會獲得最終的支撐。不過，改善時間在實際上或較長，更會呈現高低上落震蕩。就其他產業如化工產業發展，估計將逐步擺脫原油價格的制約，將有所表現。

 

　　2023年是一個新的開始，也是一個新的年代，投資者的思維需要進行根本性的調整，迎接內地經濟與本地經濟的大融合，進入資本市場的新一章。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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