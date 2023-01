這個「你」是何人?鮑威爾,為甚麼不用睬鮑威爾?不是講Don't fight the FED!不要和美聯儲局對著幹!按此應是要唯鮑威爾(美儲局)是瞻,為何今時要睬鮑威爾都儍?

美儲局做錯了

原因簡單,市場認為鮑威爾(美儲局)做錯了。

Don't fight the FED的核心,不是FED是皇帝,他說了算,而是FED Speak what the market wants to speak。中文是:應市(天)道,順經濟(民)意。但如果FED之行是不應市(天)道,不順經濟(民)意,怎聽?

前日美儲局公布其12月議息會議紀要,一言貫之是:

1)加息持續;

2)息在高位上行持續;

3)2023年無美儲局官員預期有減息;

4)有美儲局官員講美聯邦基金利率會升至5.4%,是美儲官員估加息最高者;

5)指出市場對美儲局不手軟的措施存在誤解(即是錯認為美儲局會減息)。

市場怎反應?

紀要發布後,美股漲幅收窄,對政策敏感的2年期國債收益率上升(這兩個是聽美儲局話),但美元走低,其他金融期貨市場價格穩定(這兩個不聽美儲局話了)。

為甚麼有些市場聽話,有些市場又不聽話?

簡單:

1)拳頭在近:股和短債受短期仍加息所打壓;

2)官府在遠:再遠些時美儲局就一定要減息。

穆迪在今周二(3日)發予客戶的報告中,創了個新詞:slowcession,即經濟增長陷入長期停滯,但又勉強避免陷入全面的經濟衰退。在這個slow過程中,美儲局縱不減息,也不能急加息。經濟slow、slow、slow得多,美儲局能不減息?

但如通脹不下又如何減息?可以搬龍門。

通脹如肚中蛔蟲,加息如驅蟲藥,如蛔蟲屢驅不走,但只好與蛔蟲共存,將通脹目標提升至3%、4%,如何?不可思議,非也。如在2023年7月之後,美通脹仍不回下,美儲局就要考慮將通脹當為常態化的風土病,要與之共存。

為甚麼今年7月是個關鍵分水嶺?美通脹是於2021年7月起升,於2022年7月起達到9.1%高位(6月通脹數據於7月公布)。到今年7月如美通脹率仍不能與去年7月的高通脹對比下,有所回減,那就是美通脹率起了結構性變化。美儲局仍想將通脹率壓回至2%下,就是癡人說夢,講出來都是廢。

講美經濟會放緩/衰退,是有數據支持。美製造業ISM已是連續9個月下跌,是自1974/75年成立此數據調查以來的長下跌期(圖一)。

這個下跌可見到曙光?目前尚未見到,因為新定單數目仍減。未來無單,點回升(圖二)?

製造業放緩不單是美國事,全球的製造業也是在放緩中,並見下跌破50的榮枯分水線(圖三)。

的確美國的就業市場今時仍好,但華爾街及科技公司已大幅裁了員,到今年3月,這個利淡消息是會反映在就業數據中的。另方面就業數據是否真的好?有沒有造假?有存疑的,這點筆者以前曾為文《美就業數據造假?》(圖四)談過費城美儲局的研究亦認為美就業數據的職位增長是有被誇大的,今不贅。

