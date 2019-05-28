《樓宇百科－莊錦輝》４專家授賺錢貼士：未來投資甚麼物業？

《樓宇百科》上星期筆者主持「物業投資Ｘ按揭財技解碼」講座，邀請了城中幾位資深物業

投資者向聽眾講解未來投資機會，範疇包括商舖、工廈、海外物業，在此分享幾個重點。



盛匯商舖基金管理創辦人李根興博士向來是城中舖位專家，他在講座提到，長遠而言舖位是

最佳物業投資選擇，原因是舊區重建後地舖會消失，新屋苑普遍不設地舖；即使是明日大嶼或洪

水橋發展，地舖供應預料非常有限，「當一件貨物，如果長遠供應是有減無增的話，資產價格只

會跑贏大市。」



＊李根興：死場舖位陸續翻生＊



但投資舖位動輒花費數千萬元，小投資者如何參與呢？李博士認為他們可以考慮商場劏舖，

原因是過去幾年大部分劏場都淪為死場，舖價急劇下跌，有些甚至由幾百萬元跌至幾十萬元，反

映市場過分悲觀，其實現時很多死場租金回報率已逾４厘，總投資金額比車位低，開始有投資潛

力。



加上，多個死場業主們都開始團結，合力將死場翻生。李博士舉例，荃灣地皇廣場舖位曾經

一度跌至僅３０萬元成交，比一手價跌逾９成。但最近李博士旗下基金聯同一眾「苦主」，成功

利用聯租及合併等方式，將死場翻新為食肆，並利用社交網絡宣傳，在ＹｏｕＴｕｂｅ拍片載歌

載舞，慢慢吸引到不少人流。



地皇廣場舖位最新成交由３０萬元升至１２０萬元，短短年半內升幅近３倍，跑贏同期所有

類型物業回報率。此外，政府財政預算案提及將實施２００億元買舖計劃，李博士相信有助眾多

死場翻生，業主隨時大賺。



＊時景恆：工廈累積不少升幅＊





時昌迷你倉創辦人時景恆先生則在講座上分享當年搞迷你倉經驗。原來他最初只是投資工廈

，其後發現香港住宅越來越細，業主貯物空間需求日增。他不吝分享投資迷你倉好橋，「只要搵

到被住宅包圍的工廈物業，付了首期，出租做迷你倉，租金夠供樓有餘。」從高租金獲得現金流

，幾年後便儲蓄到首期再買其他工廈；迷你倉租金可以當作入息申請按揭，有利「一開二、二開

四」。



不過值得留意的是，由於近年工廈累積升幅不少，租金回報率落後；兼且銀行收緊工廈按揭

貸款，以及政府加強工廈消防規管，工廈投資機會較以往少。時先生建議，投資者要計好數，確

定有足夠被動收入才好入市。地區而言，新蒲崗和屯門仍有投資機會。



＊Ａｎｎ姐：海外樓必須毗鄰樞鈕＊



資深物業投資講師Ａｎｎ姐則分享香港樓市及海外細價樓投資心得。Ａｎｎ姐認為，香港現

時樓市升勢進入價升量跌時期，即是偶有破頂價出現但成交量不是十分暢旺，暫時未出現大量買

家過分式情緒化踐踏，準備入市朋友可以先睇最近半年樓價指數所分析數據作為參考，不要每日

跟著媒體標題牽引，太過「跟車太貼」。如要等待樓市大跌市出現的小調整，相信出現時間不太

長久，參考上兩次出現低位整固期是２０１６年及２０１８年，兩次都是３至６個月完成。現正

是值租金上升周期，大結構性出現大跌市暫未形成。



關於海外細價樓，投資者不要單純被海外樓豪華外表樓書、低售價廣告吸引就立即行動。「

未來商業區」、「未來國家新重點發展」，太多超遠未來又未來前景就不如未來先考慮。如果想

穩陣在位處發展中國家選擇海外物業，例如東南亞地區，物業在當地核地段位置因素是其中最為

重要，另外城市建設及周邊配套也須一併考慮才決定購入，如買家不放心就應實地考察最實際。



最後，筆者旗下按揭轉介公司銷售總監莊桂雯小姐分享按揭財技心得。她指出，舖位投資金

額大，投資者可以選擇樓宇按揭再加低息中小企貸款，互相配合成高成數按揭，但投資者需要有

實體營運公司，而公司需要有盈利。



至於投資車位，如果在同屋苑有物業，物業轉按時應順道將車位一併在同一銀行申請按揭，

車位可以最多借６成及分攤３０年還款，無須和物業合契，這樣便可以用最少首期投資車位，每

月還款也較輕鬆。至於投資海外物業，要留意銀行貸款是以ｌｏａｎ ａｇｒｅｅｍｅｎｔ還是

以ｍｏｒｔｇａｇｅ形式註上環聯信貸。如果是後者，會影響將來在香港買樓的按揭成數上限。

《星之谷按揭轉介行政總裁 莊錦輝》



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