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07/05/2024

蔡潔暴雨揸車水浸被困要消防員拯救！嚇到爆喊靚車全毀：最緊要係大家都平平安安

#暴雨 #將軍澳 #TVB #電視台 #西貢 #蔡潔 #演員 #晴報文章 #謝嘉怡 #娛樂 #消防員 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　香港近排連日暴雨，西貢及將軍澳區多處嚴重水浸，由於TVB電視城處於將軍澳工業村，不少仍然冒雨上班的藝人都面對水浸的問題。港姐冠軍謝嘉怡當日分享紅雨下揸車被圍困的情況，原來她鏡頭前方被水浸住半個車身的車主，正是蔡潔本人。蔡潔分享被雨水圍困的事，情況嚴重到除了座駕宣布「Total Loss」之餘，更要求助消防員才能安全離開現場。

 

 

　　蔡潔在IG留言說：「我架小白光榮退休啦！我會記得開住你到處走嘅日子，多謝你陪住我返工放工，唔開心嘅時候會匿埋係你度聽歌聽幾個鐘，你又車過我好多巨星朋友，同埋爸爸話我知，前兩日你仲上埋央視新聞，威過我啊！再見啦！之前的日子感恩有你。那天回到公司已經喊到豬頭咁，好多謝所有慰問我嘅朋友，同埋樂小姐，大家都好熱心咁睇下有無嘢幫到我，人間有愛！尊san拯san話，因為你架車救咗後面無數架車啊！如果真係咁樣，都總算值得啊，多謝拯救我的消防員哥哥，你們辛苦了！劇組廷哥，唔好意思我當時完全已經語無倫次，多謝拖車哥哥同埋車房的朋友。最後，過咗兩日先回到魂，多咗一種人生經歷，同埋最緊要係，大家都平平安安。」的確，蔡潔的座駕及隨後的一架白色七人車被困後，後面的車輛被逼停駛，同時都免陷入水浸當中，重看蔡潔和謝嘉怡的照片及位置，相信謝嘉怡被困時拍攝到的被困前車正是蔡潔的座駕，謝嘉怡才能逃過一劫。

 

 

　　在蔡潔分享的多條影片中，她當時正正身處環保大道向電視城的方向，但水浸位置已經浸至半架車身，座駕死火，而她亦被困，最終要消防員救她出來。蔡潔難捨愛驅，不忘拍拍它的車身道別，而她分享當日自拍片段，她說：「記錄一下我好樣衰嘅狀態，呢啲唔係呀，呢啲係傷（傷妝）嚟呀咋。」然後她眼濕濕又索鼻續說：「好殘，因為拍緊戲，個戲個妝都係咁殘，今朝經歷咗令我好傷心嘅事，所以其實我喊咗好耐，就係我今朝架車Total Loss咗喇...喺暴雨當中，喺返工嘅路上。我真係覺得好可憐呀！但係…而家架車已經冇喇...都係要Move on啦，大家都安慰我話好啦，之後可以揀部新車，都係一件好事。」

 

 

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