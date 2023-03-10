平食雪糕 | Häagen-Dazs兩大限時優惠！今個星期買雪糕勁減$38/ 指定時間做一件事雙球雪糕買一送一

Häagen-Dazs™ 今個 3 月推出多個限時優惠，像「Scoop it up, Love yourself」國際婦女節限定優惠，由即日起至 3 月 12 日在專門店單一消費任何雪糕產品滿 $100，並追蹤 Häagen-Dazs™ 官方 Facebook 專頁或 Instagram帳號，讚好【Scoop it up, Love yourself】貼文後，即減 $38，今個星期日 last call 喇！

就算今個周末趕唔切也不打緊，皆因 Häagen-Dazs™ 在 3 月中將推出「買一送一」限時優惠，為期近 2 星期！只要於 3 月 16 日至 3 月 29 日期間，去 Häagen-Dazs™ 全線專門店使用八達通買外賣雙球雪糕，即有買一送一優惠，折後只需 $69 就歎到！

另外，全線分店亦推出全新藍莓撻口味雪糕，把香甜藍莓融合綿滑雪糕，再加上藍莓果醬及碎餅粒，味道酸酸甜甜，夠 refreshing。

Haagen-Dazs 外賣雙球雪糕買一送一優惠

優惠日期：2023 年 3 月 16 日至 3 月 29 日

售價：$69／兩客

銷售點：全線Häagen-Dazs™雪糕專門店（淺水灣the pulse分店除外）

顧客查詢熱線：（852）2629 6116

註︰需以八達通全數支付款項方可享有優惠。優惠數量有限，送完即止。