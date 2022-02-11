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11/02/2022

三度合拍《飛虎》系列 黃宗澤投訴不夠吳卓羲好艷福

#黃宗澤 #吳卓羲 #飛虎
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　　【晴報專訊】黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）老友鬼鬼，兩人合作拍攝的《飛虎》系列劇集一向受歡迎，新一輯將於本月21日播映。一眾演員昨日宣傳劇集，惟Bosco投訴樂易玲（樂小姐）偏心Ron，皆因對方劇中有兩個女拍檔，但自己只有一個。

　

 

Bosco（左）和Ron多次合作，但兩兄弟都不覺悶。


　　黃宗澤、吳卓羲、陳豪（阿Mo）、郭晉安等昨日出席《飛虎3壯志英雄》記者會，繼《飛虎之潛行極戰》及《飛虎之雷霆極戰》後，Bosco與Ron兩兄弟三度合作，惟Bosco帶笑投訴樂易玲偏心Ron，給他安排蔡思貝及姚子羚兩個對象，但自己只有陳瀅一個，所有感情戲更被簡單略過。

　

 

一眾演員向觀眾拜年。


　　另外，樂小姐於記者會上暗示會再開第四輯《飛虎》，兩子均指今次在疫情下開工，很多原有安排都未能實現，Bosco說︰「疫情前已經話開拍，原本有計劃去馬來西亞拍外景，但因為疫情飛唔到，希望有第四輯，可以出外景。」不過對於下輯有意於明年底推出，他們都表示不知情，問是否沒有預他們？Ron笑謂︰「係一個好好提議，有三哥（苗僑偉）一個都可以撑起場面，由佢拍番一套前傳先，相信會好好睇。」

陳豪過足軍人癮

　

阿Mo戴兩個口罩相當謹慎。


　　問Bosco及Ron怎樣度過農曆新年？他們均表示宅在家，Ron又笑言自己沒有被催婚，家人已由得他「自生自滅」。

　　另外，陳豪首次加入《飛虎》系列拍攝，他表示一直期待拍紀律部隊的制服戲，笑言今次過足軍人癮。而新年期間，阿Mo難得放假留在家中陪家人，太太陳茵媺更在社交平台分享一家人在家中玩UNO的短片，非常溫馨。一向遵守防疫措施的阿Mo，出席活動時戴上兩個口罩，他直言在家中亦會戴口罩，「喺屋企瞓覺都會戴口罩，因為我成日出去做嘢，接觸好多人。」

 

轉載自: 晴報

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