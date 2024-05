JW王灝兒宣布回復單身結束6年情！與破產男友Tarzan共患難不離不棄！曾被指釣金龜：從來靠自己！

王灝兒(JW)早前突然Post影片宣布回復單身,意味結束佢同富貴男友葉韋彤Tarzan 6年情,二人不久之前先放閃,令唔少人都覺得驚訝。

JW早前於社交平台宣布回復單身,示意與Tarzan分手,。她寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」,13年後嚐到的單身感覺,JW post出自己同朋友嘅快樂時光,單身快樂。

JW富貴前男友Tarzan家族經營生意於2022年被債權入稟申請破產,而Tarzan和母親鍾佩雲在去年2月7日被法庭頒令破產,同日JW推出新歌《陪你》,藉歌詞「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼你你我我最簡單…」表明男友「落難」,她會不離不棄。

而一直被指釣金龜的JW,多年來背上「拜金」標籤,就此JW曾激動回應︰「好煩呀!我從來認為falling in love with someone rich,唔等於釣金龜!有乜嘢釣啫?對女仔來說幾unfair!大學畢業以來,我一直勤力工作,我從來、從來!無問過任何人攞錢,亦沒問過屋企人攞錢,從來靠自己!但外間一有標籤,就忘記了我的努力……」

Tarzan破產後被朋友於社交平台分享一同於五星級酒店的高級扒房開派對,即惹人非議破產人士仍過奢華生活。對於因此受攻擊,當時JW亦疑似剖白撐男友:「太委屈的感覺得你先知。」JW今年初被揭首次做業主,在渣甸山豪宅區置業,以950萬元進駐春暉道大坑台,力證佢的確係靠自己而唔係「拜金」。