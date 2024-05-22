JW王灝兒宣布回復單身結束6年情！與破產男友Tarzan共患難不離不棄！曾被指釣金龜：從來靠自己！

王灝兒（JW）早前突然Post影片宣布回復單身，意味結束佢同富貴男友葉韋彤Tarzan 6年情，二人不久之前先放閃，令唔少人都覺得驚訝。

JW早前於社交平台宣布回復單身，示意與Tarzan分手，。她寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」，13年後嚐到的單身感覺，JW post出自己同朋友嘅快樂時光，單身快樂。

JW富貴前男友Tarzan家族經營生意於2022年被債權入稟申請破產，而Tarzan和母親鍾佩雲在去年2月7日被法庭頒令破產，同日JW推出新歌《陪你》，藉歌詞「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼你你我我最簡單…」表明男友「落難」，她會不離不棄。

而一直被指釣金龜的JW，多年來背上「拜金」標籤，就此JW曾激動回應︰「好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔來說幾unfair！大學畢業以來，我一直勤力工作，我從來、從來！無問過任何人攞錢，亦沒問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一有標籤，就忘記了我的努力……」

Tarzan破產後被朋友於社交平台分享一同於五星級酒店的高級扒房開派對，即惹人非議破產人士仍過奢華生活。對於因此受攻擊，當時JW亦疑似剖白撐男友：「太委屈的感覺得你先知。」JW今年初被揭首次做業主，在渣甸山豪宅區置業，以950萬元進駐春暉道大坑台，力證佢的確係靠自己而唔係「拜金」。