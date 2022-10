上周五(7日),本欄談美9月就業數據,指出,據已公布的9月小非農就業數據,投資者難望美儲局加息會鬆手。那麼,甚麼樣的就業數據,才可以使美儲局鬆手?

(iStock)

摩根大通的Ellen Wang總合了市場的預期,提出如非農職位增長:

1)越40萬個,美儲局加息會加辣;

2)越26萬個,美儲局加息不加辣,亦不會減辣;

3)10萬至20萬個,美儲局加息會收韁;

4)低於10萬個,美儲局加息會轉軚。

這個10萬個職位的水平,在十多年前,耶倫為美儲局主席時,已提出。耶倫是專研究美就業情況的經濟學家,耶倫說得出10萬個,這就是個使美儲局加息轉軚的指標。

9月的就業職位增長是26.3萬個,故美儲局加息步伐仍可持續,但……

經濟數據是看趨勢、看發展,這個職位增26.3萬個是自2021年4月以來,增長最少的(圖一)。

看就業數據除了看職位增長外,亦要看時薪增長,如時薪增長了,反映勞動力市場趨緊。老闆不能不加薪去搶人,薪金加急,會加劇消費,推動通脹,反之亦是。9月的時薪表現為何?見圖二,是有所放緩了。

這個時薪增長放緩,可能是跟拉美裔和黑裔的失業率下跌較急有關(圖三)。這兩個族裔的工資一般較白人低,他們多了人打工,對整體的時薪是有個拉低效應。

失業率滯後加息半年以上

為甚麼美儲局數次大加息,失業率未見下跌?見圖四。德意志銀行的Alan Ruskin指出,自1970年以來的美儲局9次加息周期中,有8次美國的失業率在加息周期開始後的一年裏,仍是下跌的。這是因為加息對制約企業的擴張是要時間才可以顯現出的,一般言,要起碼6個月才可以讓加息的制約力充分開展出來。

在以往的12個經濟周期裏,美國的經濟旺盛期,失業率是平均4.7%;而在經濟低潮期,失業率是平均8.1%。這12個經濟周期裏的具體失業率表現如圖五。

在不少誇誇誇美9月就業數據強勁之時,市場少留意到美國的職位空缺在9月時,是少了100萬份(圖六)。一直以來,美國的職位空缺是在400萬份左右,9月少了100萬份即是減了四分一的職位空缺,緣何致此?一個解釋是,老闆縮皮了。此勢如續,會有甚麼樣結果?

美國銀行的信貸策略家(Credit Strategist)Yuri Selinger在評9月就業數據時,寫下句:We should start seeing a slowdown in jobs soon。有幾soon(圖七)。

看來投資者可以練定隻《Deep in September》歌來做飲歌,留待今年11月之後唱了。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。