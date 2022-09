俄烏局已漸漸離開投資者視線,但真可以離嗎?不可以,今年9月15日,會有新局,搞不好,美歐俄烏都要擺上枱。

俄烏戰事,本應於今年4月可完結,但英美不買帳,就打到如今。

今年4月俄烏戰爭在土耳其斡旋下已屆臨門一簽。

4月22日,土耳其總統表示俄烏戰爭,由土耳其斡旋,可快速終止戰事(圖一)。

其實早在3月16日,烏總統澤連斯基也在電視上表示,烏克蘭不會加入北約,並強調:這個事實,得承認(Ukraine will not join NATO. It's a truth and it must be recognized.圖二)。基本是俄羅斯撤回至戰前即2月23日地界,而烏克蘭宣布不加入北約。

這個和平希望被英首相打破了,在今年2月,英美覺得俄羅斯好打得,有勸烏總統澤連斯基早早投降,但英首相突然訪問烏克蘭後,情勢便變。烏克蘭報章《Urainska Pravada》在5月時報道,當時英相帶來兩個信息,為免誤譯,全文錄下(圖三)。

英首相帶去的信息是:

1.普京不如想像中強,可以擠壓佢,而不用與之談判;

2.就算烏克蘭肯去和談,歐美也不承認。

這個消息在8月31日也有前美國國家安全局的官員證實(圖四)。

在英相訪問烏克蘭之後三天,普京就謂,和談無望,於是戰事就打至今。

俄烏戰爭10月會升級

俄羅斯不想長打,會想在9月15日結束這個拖拉局面,方法是在部分烏克蘭地區舉行公民投票,會否併入俄羅斯(圖五)。如會,即是該等烏區成為俄領土,俄會用軍事手段來保護該等地區的財產,而其中最關鍵的是地區包括了Zaporizhzhia核電廠。這個廠是烏克蘭主要供電來源,如此區是被俄羅斯合併了,即是烏克蘭可以無電用,在這個冬天,這是要命的。

美歐烏一定不承認這個公投,2014年克里米亞也有了公投,美歐烏也不承認,但就不了了之,今次又如何?

如果北約接受烏克蘭加入北約。一字記之:打;再另兩字是:制裁。

要打,美歐要再科款及供應烏克蘭武器去打。周前伊朗已交付了百多架無人機予俄羅斯(圖六),這將會增強了俄羅斯對烏的打擊力,美歐又會跟多少?

如果北約仍不接受烏克蘭入北約,即是普京逼澤連斯基不得不再承認,烏克蘭只能打個代理人戰爭,是你死你事。

這個沙蟹局,會否於9、10月就晒冷,盡地一煲?烏克蘭已啟動了斬首行動,普京顧問死不了,死了他女兒。澤連斯基與普京,那個會被斬首先,如斬了,戰局將怎發展。就算斬不了,到今年9、10月,戰局也將會升級,市場會怎反應?我不知,你自己考慮好了。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。