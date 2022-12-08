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08/12/2022

江澤民雖已蓋棺尚未定論

#江澤民 #習近平 #追悼會
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　2022年11月30日，中國共產黨「第三代中央領導集體核心」，曾任中共中央總書記、中華人民共和國主席、中央軍委主席的前任中華人民共和國最高領導人江澤民，因患白血病併發多重器官衰竭，於上海逝世，享壽96歲。

 

　　中國最高領導人習近平在追悼會上，高度讚揚江澤民，悼詞長達51分鐘。致詞中讚揚江澤民是偉大的政治家、軍事家、外交家，是「中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者」，他更罕有提及1989年的六四風波，指在1989年春夏之交，中國發生一場「嚴重政治風波」，江澤民堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂，維護人民根本利益的政治決策，有助維護上海穩定。

 

（央視視頻截圖）

 

　　無可否認，江澤民去世，歷史將如何評價他，與他在八九民運六四風波所扮演的角色，息息相關。他的崛起，正是因六四風波而來。1989年，江澤民當時是上海市委書記，4月間胡耀邦去世，引爆全國各地學術界大規模遊行、集會。其中《世界經濟導報》悼念胡耀邦，江澤民決定整肅，對當時的總編輯欽本立祭出黨紀處分，引來上海爆發大規模抗議遊行，成為北京天安門學生絕食抗議的導火線。

 

　　同年4月底，趙紫陽到天安門探視絕食學生，總理李鵬發表談話，北京宣布戒嚴。在六四風波前，學運持續了51天。北京學生和市民，從集會悼念胡耀邦開始；後來，逐漸提出「反腐敗」和「保障新聞自由」等訴求。

 

　　隨著學運持續，中共黨內主張強硬鎮壓的勢力，漸佔上風；而同情學生的中共總書記趙紫陽，自5月19號開始被邊緣化。在江澤民上台前，中國採取所謂「集體領導制度」，國家主席是楊尚昆、總書記是趙紫陽、國務院總理是李鵬，全都是圍繞在鄧小平周圍的「一群人」，事情的最後裁決權仍緊握在鄧小平手上。江澤民相信是得到鄧小平的賞識，決定由他接任中共黨魁。江澤民由此成為六四風波的最大受益者。

 

　　如今江澤民雖已蓋棺，尚難定論，主要原因，在於如何評論八九民運和六四風波，在歷史上仍有一定的難度。因為歷史需要時間沉澱，對於歷史事件信息的掌握，都需要時間。不僅是八九民運，即使是文化大革命，在歷史長河中沉澱時間仍是太短，最短的時間也需一百年，而八九民運距今不過33年。

 

　　畢竟評論當代歷史，人們很難擺脫個人觀點和感受。雖然有親身經歷者的回憶，但從全局來觀察未必夠全面。英國歷史學家Eric Hobsbawm便認為，研究當代史的一個難點就是親身經歷者和見證人的看法和理解，會隨著時間的推移而產生了變化。而事實上，在過去30多年中親身經歷者關於六四事件的不同回憶和爭論，也印證了這點，許多六四親身經歷者的描述也因時而變。

 

　　另一方面，不同時代的人對發生過的歷史事件的看法，也難免會被打上時代烙印。八九民運和六四風波發生時中國的經濟改革剛起步，全面物價改革以及由此滋生的「官倒」腐敗現象引發民怨。但六四事件後又引發中國的改革開放和高速發展的經濟模式，可見此一風波是禍是福要百年後才能定功過，當然也免不了影響到江澤民蓋棺後的定論。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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