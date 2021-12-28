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28/12/2021

《青春本我》熒幕CP 張馳豪潘靜文追夢無悔

#青春本我 #潘靜文 #張馳豪
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　　【晴報專訊】《聲夢傳奇》學員張馳豪（Aska）和潘靜文（Sherman），雖然在比賽中段已被淘汰，但他們獲無綫安排參與綜藝和兒童節目，又在劇集《青春本我》飾演小情侶，發展不俗。雖然未能像炎明熹及姚焯菲般出歌，但他們不但沒感到酸溜溜，反而更努力裝備自己，期待日後發光發熱。

 

 

　　Aska與Sherman在《青春本我》中飾演一對校園小情侶，充滿初戀的青澀味道。他們直言排戲時難免尷尬，Sherman稱︰「開拍第二天就要示愛，我們本身熟絡，但甚少面對面聊天，第一件要克服的事就是忍笑。」提到現實中的擇偶條件，二人異口同聲表示最重要是「真誠」，不希望時時猜度對方心意。不過提到對方的優點、缺點時，竟然變成搞笑爆料。Sherman欣賞Aska的高度，而Aska則欣賞Sherman的時尚觸覺，正當Sherman被讚得飄飄然之際，Aska卻說︰「因為我想不到她有其他優點了。」缺點方面，Sherman大爆Aska食量驚人，但減肥是女生的終身事業，如果女生遇上Aska這種另一半，減肥難度加倍。Aska則「還擊」指Sherman理解能力差，經常會錯意，十分搞笑。

 

不會妒忌炎明熹

 

二人在《青春本我》中飾演小情侶，外形合襯。

 

　　在《聲夢傳奇》學員中，暫時以炎明熹和姚焯菲發展最好，她們先後推出個人單曲及組合歌，人氣高企。有身高有外表的Aska，雖然懂得作曲又識下廚，在《男神廚房》殺入決賽，盡顯暖男一面，但他的發展似乎未及女學員。他期待盡快擁有一首屬於自己的歌曲，「我認為每人發展的路向不同，現在出歌的學員都是實至名歸，唱歌比我們好。她們比賽時累積一定人氣，觀眾自然將焦點放在她們身上，我們不會妒忌，我反而很開心我們可以繼續以《聲夢》名義跟大家見面。」

 

Sherman大讚身高1.85米的Aska夠高大，Aska亦讚女方著衫靚。（影片截圖）

 

　　至於Sherman口才了得，在兒童節目《Hands Up》做主持的她，獲李敏大讚是司儀界新星。她跟姚焯菲特別老友，看到對方成績好，她戥對方高興。「其實出歌的學員都是比賽中的五強人選，炎明熹絕對是實力派，我要慢慢追上她的步伐，所以努力學唱歌，我不希望人家說我被淘汰是正確的，而是看到我一直進步。」

 

放棄學業嗌值得

 

Aska在《男神廚房》大曬廚藝。

 

　　二人為了唱歌夢想，願意有所犧牲。Aska在美國邁阿密大學（University of Miami）主修運動生理學，及後完成體適能碩士課程，再往波士頓塔夫茨大學（Tufts University）修讀第二個碩士學位，但他為了回港參加《聲夢》，決定停學一年。「如果不是放棄學業，我未必有機會參加比賽和出道，所以我認為是值得的。」Sherman同樣選擇放棄學業，「讀書將來都可以繼續，但這一行如果錯過時機，就會失去機會。」曾承認蜜運中的她亦回復單身，她說：「分手是少少（跟工作）有關，但不可完全歸咎入娛樂圈。這一行工作時間不穩定，會影響感情，但不是單一原因而導致分手。」

 

轉載自: 晴報

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