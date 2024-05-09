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09/05/2024

不正常愛情研究所 | 文頌男電台分享抗癌之路！要電療28次加重嗎啡止痛！感激大家：唔認識我都傳訊息鼓勵

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Text: 娛樂組

　　前J2《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba），去年10月因不幸確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」（Ewing’s Sarcoma），被逼停工並接受治療。文頌男面對龐大的醫藥費手足無措，於是公開籌募捐款，加上演藝人協會主動提供資助，讓文頌男能夠繼續積極面對治療。近日，文頌男接受新城電台訪問談到近況，指抗癌之路非常痛苦難受。

 

 

　　Koba 在一名男友人陪同下現身電台，接受譚玉瑛、何基佑及麥皓兒主持的《QK 玉瑛室》節目，戴上鴨舌帽及口罩的 Koba 撐住拐扙現身，但他仍然全程表現樂觀及笑容滿臉，以笑迎戰癌魔，堅強戰鬥力令人敬佩。Koba 在節目中表示當得知自己患癌時沒有甚麼特別感覺，反而十分冷靜，「因為未反應得切，返到屋企沉殿咗幾日，先愈嚟愈擔心同焦慮，又要諗點樣同公司、家人、朋友點樣交待。」現年28歲的Koba在單親家庭成長，12歲時父親有外遇離家，家庭頓失經濟支柱，又欠下很多債務，Koba透露自己的童年過得十分反叛，經常逃學及不歸家流連街上。「渾渾噩噩過咗一年，突然醒覺唔可以再無所事事同生產力，當時只做外賣收入好少，覺得人生唔可以再係咁，跟住返咗學校讀書，直至大學畢業。」

 

 

　　Koba去年發現有惡性腫瘤，但他堅持到行動不便才停工，「因為我真係好鍾意返工，唔想浪費每一次出鏡。」惟要面對龐大醫療費和生活支援，Koba日前在IG公開籌務醫藥費，「剩係覆診做電療可能只係幾十或幾百元，最貴係照Ｘ光，因為公立醫院要等半年先有報告，去私家照要萬幾至二萬，仲要局部照，呢個係最大負擔，依家短期內要幾十萬先夠我維持幾個月嘅醫療費用。」

 

 

　　Koba早前完成5次做化療後卻未見好轉，他形容當時心情像跌入深淵，「做化療好辛苦，自己變得好虛弱，好似徘徊生死邊緣，又甩晒頭髮，冇以前咁好睇，覺得做咁嘢都冇用嘅，我仲醫唔醫得好呢？我仲近死亡近咗一步，成個情緒好崩潰，但我都好快收拾到，過咗幾日就已經唔再諗呢樣嘢，係咁提醒自己至少仲可以見吓朋友，仲可以開心到，唔好諗自己過得幾咁困難。」Koba 開始治療至今近 9 個月，現在正在做第 17 次電療，總共要做 28 次，「最辛苦係平躺做電療會好痛，第一次做電療時痛到呻吟，要用意志力忍住，做完副眼鏡濕晒，隻腳好似冇咗感覺，成個人震得好緊要，落床後跪喺出面十幾分先平復到。」現階段 Koba 要靠吃止痛藥和嗎啡止痛，但嗎啡的份量不但愈來愈多，而且並不能完全止痛，令他相當辛苦。不過 Koba依然正能量滿滿，並答謝一直支持他的人，「感謝大眾可能唔認識我，但都好熱心傳訊息鼓勵同捐款，好多謝你哋。」

 

 

轉載自: 晴報

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