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09/05/2024

余綺霞媽媽離世消息傳出享年99歲！霞女生前好友賈思樂、林建明不時探望

#港聞娛樂 #余綺霞 #影視娛樂 #鼻咽癌 #藝人 #賈思樂 #林建明 #香港小姐
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　　前藝人余綺霞1990年不幸患上鼻咽癌，抗癌3年時間最終病逝，終年36歲。而她最記掛的媽媽一直以來都非常健康，余綺霞生前的好友賈思樂、林建明等等都不時會約食飯見面，沒想到昨日傳出余媽媽離世的消息，令人惋惜。

 

 

 

 

 

　　1977年「香港小姐」季軍余綺霞（霞女）的媽咪昨日傳出離世的消息，享年99歲。余媽媽多年前痛失愛女，但生前獲不少霞女嘅好友賈思樂、林建明以及傳媒界好友們探望，疫情前不時跟大家食飯聚舊，雖然余媽媽年時已高，但精神狀態一直都好好，而且腦筋轉數快，每次聚會有傾有講，非常開心。每年余媽媽的生日，這班好朋友都會為她賀壽，而「鬼仔」性格的賈思樂都會跟隨傳統封利是給余媽媽，祝福她身體健康，每年如是，直至今年三月份時，余媽媽因行動不便，未能跟大家慶祝99歲生日。母親節在即，卻傳出離世消息，令人惋惜。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　余綺霞1977年當選後參與劇集、電影及司儀工作，亦屬當年《歡樂今宵》台柱之一，不過1988年於澳洲拍攝外景期間，與賈思樂、麥麗紅（現名：麥景婷）及程思俊一齊遇上車禍，霞女昏迷一個月後甦醒。可惜後來又確診患上癌症，面對電療及化療的折磨，霞女一度想不開想在家中跳樓自殺，幸好媽媽救了她。1990年嘅母親節，霞女在電視節目《媽媽．真的愛您》，親身答謝余媽媽在她人生最艱難的時候，對她不離不棄的照顧，令她感受到母愛的溫暖同偉大。余綺霞一直是抗癌勇士，就算剃光頭接受手術及治療，她都勇敢面對，身體疼痛仍然繼續做義工探望長者，愛心爆棚，可惜余綺霞直至1993年離世，終年36歲。

 

 

 

 

 

 



 




 

 

 

轉載自: 晴報

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