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10/05/2024

單立文胡蓓蔚《香港婚後事》大爆相愛28年愛情保鮮法！豹哥被老婆激到要食藥2個月？胡蓓蔚認性格倔強學識溫柔：共患難唔容易

#胡蓓蔚 #娛樂 #晴報文章 #單立文 #演員 #夫妻之道 #綜藝節目 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　《香港婚後事》播出第五集，嘉賓是恩愛夫妻單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂），兩夫婦在節目中不時打打鬧鬧互相開玩笑，甜蜜互動盡顯默契，當中豹哥大晒幽默本色瘋狂答非所問，激到一班主持紮紮跳，氣氛歡愉！

 

 

　　相愛28年的豹哥、豹嫂恩愛如昔，身為「單身狗」的羅天宇請教兩人愛情保鮮法，豹哥大拋婚姻哲理：「婚姻係兩個人三唔識七喺埋一齊，之後產生一種化學作用叫愛情，之後到你Commit（承諾）要照顧一生一世，講就易囉，當你途中遇到咁多嘢嗰陣，你個心會唔會動搖？會唔會想放棄？你要重拾正軌去鞏固番個婚姻，係好艱難，一段婚姻共富貴係好容易，共患難就唔容易。」

 

　　豹嫂大爆最近因一事令她有新的領悟：「最近我激親我老公，激到佢睇醫生，原本係好小事，但大家喺度互頂，佢話：『你收聲！』我話：『我好冷靜，你有咩資格叫我收聲，我做咩要收聲，我依家叫你收聲！』之後佢個胃就唔舒服，個肚好多氣，Gur 咗幾日，跟住佢去睇醫生，食咗兩個月胃藥。」豹哥笑言：「佢依家好似好輕描淡寫，但當刻係好挑釁！」豹嫂自認性格比較直和倔，經此一役後學識對老公要溫柔一點。豹哥、豹嫂拍拖12年後才走進婚姻的殿堂，問到他們當時為何想結婚時？豹嫂坦言：「係我同佢講結婚嘅，當時好多朋友都係做藝術方面嘅工作，佢哋話結婚生仔冇可能，點知一講完佢哋就結咗婚，之後再生咗兩個小朋友。之後我去探我個朋友，佢好語重心長同我講，其實你哋都要諗諗係咪要結婚，之後我返到屋企，我就話邊個話我哋係咪要結婚呢，佢聽完之後就話好呀。」豹哥則認為：「我覺得結婚唔係一件大不了嘅事，簽一張紙就代表你一生一世愛呢個人咩？唔係吖嘛，呢個形式係做畀啲老人家睇，或者係做畀朋友睇，係一場大龍鳳嚟。」談到千年難解的婆媳關係，豹嫂大讚奶奶非常開明，從來都不會給她壓力。

 

 

　　講到豹哥，不得不提他的外號「西門慶專業戶」，豹哥更大方分享拍過三級片的過去：「蔡瀾當初簽咗我三部（電影），佢話第一套冇嘢㗎，係個書生喺度打啲妖咁，Lur 住帶過咁囉。」豹哥坦言沒有後悔過拍愛情動作片：「如果你應承要做，你就要努力做好佢。」豹哥更雲淡風輕拋下一句：「都係歷史人物啫，冇咩大不了！」相當瀟灑。

 

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