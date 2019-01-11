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即市新聞

11/01/2019 10:29

【海航動向】港航確認有能力贖回５﹒５億美元票據，業務營運正常

　　《經濟通通訊社１１日專訊》根據債券發行人Ｂｌｕｅ　Ｓｋｙ　Ｆｌｉｅｒｓ在聯交所遞
交的文件顯示，香港航空有能力贖回於２０２０年１月２０日到期的５﹒５億美元票據。
　　文件聲明指出，正如發售通函所披露，擔保票據即將到期，發行人須於利息支付日，即本月
２０日（到期日）或與其最接近的日期，按本金金額（即總計５﹒５億美元）贖回擔保票據。發
行人確認其將能夠根據擔保票據的條款在到期日贖回擔保票據。
　　同時，發行人與香港航空亦確認（１）並無發現任何可能對發行人或香港航空履行其有關擔
保票據責任的能力有重大影響的資料；及（２）在沒有不可預見的情況下，並在考慮其業務前景
，內部資源及可用信貸額度後，其業務營運截至昨日（１０日）仍然正常。
　　董事會亦注意到，近期在香港媒體上出現有關香港航空集團財務流動性以及其履行擔保票據
相關責任的能力的市場謠言及某些文章。香港航空在作出合理查詢後，希望澄清市場謠言毫無根
據、屬惡意和誤導。香港航空否認市場謠言，並保留其採取一切適當行動的權利，包括開始訴訟
程序，以保護其合法權益免受對其和╱或其成員的任何毫無根據的指控。
　　近日有報道指，國家開發銀行承諾協助香港航空度過難關，為後者提供５﹒５億美元（約
４３億港元）債務融資。昨日又有內地傳媒報道，香港航空正與多方面洽談引資，當中包括國泰
航空（００２９３）。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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