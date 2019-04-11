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11/04/2019 08:19

【科創板】科創板受理企業增至６２間，問詢１９間

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》科創板受理企業昨日再增５間，分別是華
熙生物、方邦電子、柏楚電子、卓易科技、廣大特材。小米基金和英特爾分別為方邦電子和卓易
科技股東。
　　當日還有特寶生物、中微公司、傳音控股、交控科技等４間企業轉入問詢環節。
　　截至目前，科創板累計受理企業總數升至６２間；進入問詢環節的企業增至１９間。

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