《異動股》手機設備股全線落鑊，鴻騰精密飆８％，高偉電子升半成

《經濟通通訊社６日專訊》市場憧憬中美貿易談判進展良好，加上瑞信預期手機鏡頭模組需

求將高於預期，帶動貿戰敏感板塊手機設備股顯著造好，鴻騰精密（０６０８８）現急升

７﹒６６％，報２﹒６７元，破十天線（２﹒６３元）；成交約１３０３萬股，涉資３４０７萬

元，主動買盤７０％。

高偉電子（０１４１５）現價上升５﹒３６％，報１﹒１８元，破十天（１﹒１６７元）及

廿天線（１﹒１８４元）；成交約２４２萬股，涉資２８４萬元，主動買盤７９％。

隔晚（５日）美國總統特朗普表示，與中國貿談進展順利，本月中將要加徵關稅的措施或有

變，加上有消息指，會於加徵關稅期限前簽訂首階段貿易協議。

瑞信上調多鏡頭市場滲透率及３鏡頭採用比率預測，以反映手機鏡頭模組及鏡頭需求高於預

期，又上調手機鏡頭模組及手機鏡頭出貨量增長預測。

現時，恆生指數報２６４２８，上升２１１點或上升０﹒８１％，主板成交４５３﹒７６億

元。國企指數報１０３８６，上升６５點或上升０﹒６３％。

上證綜指報２９０１，上升２點或上升０﹒０７％，成交１１５０﹒３８億元人民幣。

深成指報９８３８，上升３９點或上升０﹒４０％，成交２０３９﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １５﹒６００元 升５﹒８３％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４８５元 升２﹒１１％

通達集團 （００６９８） ０﹒５９０元 升１﹒７２％

信利國際 （００７３２） １﹒０２０元 升２﹒００％

丘鈦科技 （０１４７８） １２﹒４８０元 升４﹒１７％

瑞聲科技 （０２０１８） ６０﹒９００元 升７﹒１２％

富智康集團（０２０３８） １﹒４２０元 升２﹒９０％

舜宇光學 （０２３８２） １３８﹒２００元 升５﹒３４％

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