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即市新聞

06/12/2019 14:12

《異動股》手機設備股全線落鑊，鴻騰精密飆８％，高偉電子升半成

　　《經濟通通訊社６日專訊》市場憧憬中美貿易談判進展良好，加上瑞信預期手機鏡頭模組需
求將高於預期，帶動貿戰敏感板塊手機設備股顯著造好，鴻騰精密（０６０８８）現急升
７﹒６６％，報２﹒６７元，破十天線（２﹒６３元）；成交約１３０３萬股，涉資３４０７萬
元，主動買盤７０％。
　　高偉電子（０１４１５）現價上升５﹒３６％，報１﹒１８元，破十天（１﹒１６７元）及
廿天線（１﹒１８４元）；成交約２４２萬股，涉資２８４萬元，主動買盤７９％。
　　隔晚（５日）美國總統特朗普表示，與中國貿談進展順利，本月中將要加徵關稅的措施或有
變，加上有消息指，會於加徵關稅期限前簽訂首階段貿易協議。
　　瑞信上調多鏡頭市場滲透率及３鏡頭採用比率預測，以反映手機鏡頭模組及鏡頭需求高於預
期，又上調手機鏡頭模組及手機鏡頭出貨量增長預測。
　　現時，恆生指數報２６４２８，上升２１１點或上升０﹒８１％，主板成交４５３﹒７６億
元。國企指數報１０３８６，上升６５點或上升０﹒６３％。
　　上證綜指報２９０１，上升２點或上升０﹒０７％，成交１１５０﹒３８億元人民幣。
　　深成指報９８３８，上升３９點或上升０﹒４０％，成交２０３９﹒９５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１５﹒６００元　　　升５﹒８３％
　　華顯光電　（００３３４）　　　　０﹒４８５元　　　升２﹒１１％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒５９０元　　　升１﹒７２％
　　信利國際　（００７３２）　　　　１﹒０２０元　　　升２﹒００％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　１２﹒４８０元　　　升４﹒１７％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　６０﹒９００元　　　升７﹒１２％
　　富智康集團（０２０３８）　　　　１﹒４２０元　　　升２﹒９０％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１３８﹒２００元　　　升５﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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