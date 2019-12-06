《異動股》舜宇飆６％創１６個月高，同業大立光上月營收增六成六

《經濟通通訊社６日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價上升６﹒１７％，報１３９﹒３元

，盤中高見１３９﹒５元，創逾１６個月新高；成交約７４３萬股，涉資１０﹒１８億元，主動

買盤７０％。以現價計，舜宇本月以來或本周以來暫累升近９％。

受惠手機多鏡頭成為設計主流，加上蘋果ｉＰｈｏｎｅ １１系列帶動，台灣手機鏡頭生產

商大立光最新公布，１１月合併營收６６﹒５６億新台幣，連續第４個月創歷史新高，按月增０

﹒４６％，按年增６６％；累計前１１月合併營收達５５６﹒６７億新台幣，按年增長

１９％，市場因此憧憬舜宇業績同樣造好。

現時，恆生指數報２６４４２，上升２２５點或上升０﹒８６％，主板成交５０３﹒６１億

元。國企指數報１０３９３，上升７１點或上升０﹒６９％。

上證綜指報２９０６，上升７點或上升０﹒２４％，成交１３５６﹒５３億人民幣。

深成指報９８６１﹒６６，上升６２點或上升０﹒６４％，成交２３８４﹒６９億人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １５﹒５４元 上升５﹒４３％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４９元 上升３﹒１６％

通達集團 （００６９８） ０﹒６０元 上升３﹒４５％

信利國際 （００７３２） １﹒０２元 上升２﹒００％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２０元 上升７﹒１４％

丘鈦科技 （０１４７８） １２﹒５０元 上升４﹒３４％

瑞聲科技 （０２０１８） ６１﹒７５元 上升８﹒６２％

富智康集團（０２０３８） １﹒４３元 上升３﹒６２％

鴻騰精密 （０６０８８） ２﹒７０元 上升８﹒８７％

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