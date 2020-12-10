《異動股》舜宇低開近５％，１１月手機鏡頭出貨量按月跌一成九

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌４﹒９５％，報１４６元，跌

破十天平均線（１５０﹒４８０元）。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒６８％。該股

成交約２０萬股，主動賣盤８０％，涉資２９４８萬元。

舜宇今年１１月份手機鏡頭出貨量約１﹒２９億件，按年跌０﹒８％，按月跌１９﹒２％；

手機攝像模組出貨量４６８８﹒４萬件，按年跌２１﹒３％，按月跌１８﹒５％，主要是因為智

能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。

花旗發表報告表示，舜宇光學出貨因客戶供應鏈問題受到影響，但預計只是暫時的問題。公

司１１月手機鏡頭出貨量低於市場預期５％，因安卓機客戶在供應鏈上遇到困難，特別是半導體

領域；手機相機模塊也受影響，但該行指公司前１１個月出貨量增速仍高於全年１０％的成長目

標。

現時，恆生指數報２６３３５點，跌１６７點或跌０﹒６３％，主板成交４３﹒８８億元。

國企指數報１０４０７點，跌８１點或跌０﹒７７％。恆生科技指數報８００４點，跌９７點或

跌１﹒２０％。

即月期指新報２６３１４點，跌２３２點，低水２１點。即月國指期貨報１０４０６點，跌

９６點，低水１點。

上證綜合指數報３３７１點，無升跌。深證成份指數報１３６７２點，跌４４點或跌０﹒３

２％，成交３２﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇 （０２３８２） １４６﹒０元 跌４﹒９５％

比亞迪（００２８５） ３８﹒３元 跌１﹒２９％

小米 （０１８１０） ２７﹒３元 跌０﹒７３％

瑞聲 （０２０１８） ４１﹒７元 跌０﹒８３％

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（ｐｌ）

