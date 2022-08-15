【聚焦數據】統計局：７月發電量增速加快至４﹒５％，火電轉增

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，７月份，規模以上工業原煤、原油、天然氣

、電力生產均保持增長。與６月份相比，原煤、天然氣、電力生產增速加快，原油保持穩定增長

。

７月份，發電８０５９億千瓦時，同比增長４﹒５％，增速比上月加快３﹒０個百分點。１

－７月份，發電４﹒７７萬億千瓦時，同比增長１﹒４％。

分品種看，７月份，火電由降轉增，水電、風電增速放緩，核電降幅收窄，太陽能發電增速

加快。其中，火電同比增長５﹒３％，上月為下降６﹒０％；水電增長２﹒４％，增速比上月放

緩２６﹒６個百分點；風電增長５﹒７％，增速比上月放緩１１﹒０個百分點；核電下降

３﹒３％，降幅比上月收窄５﹒７個百分點；太陽能發電增長１３﹒０％，比上月加快３﹒１個

百分點。



＊７月進口煤炭同比降幅收窄至２２﹒１％＊



原煤生產增速加快，進口降幅收窄。７月份，生產原煤３﹒７億噸，同比增長１６﹒１％，

增速比上月加快０﹒８個百分點。進口煤炭２３５２萬噸，同比下降２２﹒１％，降幅比上月收

窄１０﹒９個百分點。１－７月份，生產原煤２５﹒６億噸，同比增長１１﹒５％。進口煤炭

１３８５２萬噸，同比下降１８﹒２％。



＊７月原油生產同比增速略放緩，進口降幅收窄＊



原油生產穩定增長，進口降幅略有收窄。７月份，生產原油１７１３萬噸，同比增長

３﹒０％，增速比上月放緩０﹒６個百分點。進口原油３７３３萬噸，同比下降９﹒５％，降幅

比上月收窄１﹒１個百分點。１－７月份，生產原油１２０００萬噸，同比增長３﹒７％。進口

原油２８９８４萬噸，同比下降４﹒０％。

天然氣生產增速加快，進口降幅收窄。７月份，生產天然氣１７１億立方米，同比增長

８﹒２％，增速比上月加快７﹒８個百分點。進口天然氣８７０萬噸，同比下降６﹒９％，降幅

比上月收窄６﹒０個百分點。１－７月份，生產天然氣１２６７億立方米，同比增長５﹒４％。

進口天然氣６２２１萬噸，同比下降９﹒６％。（ｗｌ）

