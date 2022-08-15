【聚焦數據】統計局：７月發電量增速加快至４﹒５％，火電轉增

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，７月份，規模以上工業原煤、原油、天然氣
、電力生產均保持增長。與６月份相比，原煤、天然氣、電力生產增速加快，原油保持穩定增長
。
７月份，發電８０５９億千瓦時，同比增長４﹒５％，增速比上月加快３﹒０個百分點。１
－７月份，發電４﹒７７萬億千瓦時，同比增長１﹒４％。
分品種看，７月份，火電由降轉增，水電、風電增速放緩，核電降幅收窄，太陽能發電增速
加快。其中，火電同比增長５﹒３％，上月為下降６﹒０％；水電增長２﹒４％，增速比上月放
緩２６﹒６個百分點；風電增長５﹒７％，增速比上月放緩１１﹒０個百分點；核電下降
３﹒３％，降幅比上月收窄５﹒７個百分點；太陽能發電增長１３﹒０％，比上月加快３﹒１個
百分點。
＊７月進口煤炭同比降幅收窄至２２﹒１％＊
原煤生產增速加快，進口降幅收窄。７月份，生產原煤３﹒７億噸，同比增長１６﹒１％，
增速比上月加快０﹒８個百分點。進口煤炭２３５２萬噸，同比下降２２﹒１％，降幅比上月收
窄１０﹒９個百分點。１－７月份，生產原煤２５﹒６億噸，同比增長１１﹒５％。進口煤炭
１３８５２萬噸，同比下降１８﹒２％。
＊７月原油生產同比增速略放緩，進口降幅收窄＊
原油生產穩定增長，進口降幅略有收窄。７月份，生產原油１７１３萬噸，同比增長
３﹒０％，增速比上月放緩０﹒６個百分點。進口原油３７３３萬噸，同比下降９﹒５％，降幅
比上月收窄１﹒１個百分點。１－７月份，生產原油１２０００萬噸，同比增長３﹒７％。進口
原油２８９８４萬噸，同比下降４﹒０％。
天然氣生產增速加快，進口降幅收窄。７月份，生產天然氣１７１億立方米，同比增長
８﹒２％，增速比上月加快７﹒８個百分點。進口天然氣８７０萬噸，同比下降６﹒９％，降幅
比上月收窄６﹒０個百分點。１－７月份，生產天然氣１２６７億立方米，同比增長５﹒４％。
進口天然氣６２２１萬噸，同比下降９﹒６％。（ｗｌ）
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