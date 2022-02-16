【科技股接力】科技股反彈動力有幾強？短中線部署分別揀邊隻？

俄烏緊張局勢緩和，隔晚（15日）美國科技股應聲顯著反彈，納斯達克綜合指數收高逾2%跑贏大市，亦為三大指數中，收復前短期跌幅最大幅度的指數。在內地科技股沒呈反方向走勢下，本港科技股緊貼升勢。科技指數開市至今持續跑出，為日中升市功臣。究竟科技股本輪升勢會否曇花一現，短中線部署如何選股？

納指反彈幅度勝道指 惟科指顯著跑輸恒指

美股三大指數近日走勢相若，前短期跌浪皆於本月9日開始、14日結束，歷時共四個交易日。以各自的跌幅及隔晚錄得的高位計，道瓊斯工業平均指數及納斯達克綜合指數均升抵前跌幅的0.5倍量度升幅目標（詳情請見下表）。不過，仔細看，納指表現較佳，皆因其較接近下一個、即0.618倍量度升幅目標14175.2，差距只有0.2%，惟道指則有0.6%。

不過，本港科技指數卻較恒生指數明顯遜色。恒指上周一度升越1月高位24982，高見25051，雖則同期9天RSI及STC%D均呈背馳現象，反映上升動力不足；但科指本月高位與前高位相差3%，遑論呈背馳現象了。再者，科指上月高位於1月13日錄得，意即1月21日高位未能升破前高位，而恒指則一個高位比前一個高，自去年12月錄得22665低位後，持續維持一浪高於一浪的向好局勢。



原因不難理解，港股近期升浪主要由銀行等金融股及中移動(00941)帶動，科技股曾作反彈，可未能發展為新升浪。那麼目前具備轉勢條件嗎？

習近平強調加快推進反壟斷法。（《開市Good Morning》截圖）





習近平「舊事重提」 有何訊號？



國家主席習近平在黨媒《求是》發表文章，內文提到五個要點，排第二位的是加快重點領域立法。當中包括加快推進反壟斷法、反不正當競爭法等修訂工作，重申近年資本無序擴張問題較突出，部分平台經濟、數字經濟野蠻生長、缺乏監管，帶來不少問題。他亦提到，要加快數字經濟、網際網路金融、人工智慧、大數據、雲計算等領域立法步伐。



市場對是次內容應不感新鮮，不論字眼、論調皆耳熟能詳，故目前科技股的反彈，並非在負面消息下不跌反升，投資者不宜因此過分樂觀。習近平「舊事重提」，料為給予市場訊號，中央將持續在監管科技領域方面下功夫。



截至半日收市，科指的短期形勢向好，企穩自2月10日高位5727跌至14日低位5452的跌幅的0.618倍量度升幅目標5621後，較大機會可上試5727前面。不過，需升破1月13日高位5923，才能扭轉一浪低於一浪的向淡局勢。



騰訊續為中線首選 短線可吼阿里京東？



上文提到恒指比科指強勢，而在龍頭科技股中，騰訊的走勢最貼近恒指，本是相對最強。不過，隨著北水假後連續7個交易日減持騰訊，規模約40億，其走勢略有走樣。在日線圖上，股價已跌穿不論以上月首兩個還是後兩個低位連成的上升軌，14天RSI上周五（11日）已跌穿其5天平均線，而MACD上日亦發出牛熊沽出訊號。



筆者早於上月20日的《hot talk 1 點鐘》節目上分析騰訊的短中期走勢，當時已提及騰訊有勢突破周線圖上的下降軌阻力，可分批候低吸納。觀乎最新形勢，騰訊已連續五周在周線圖上的下降軌阻力附近爭持，而其他技術分析指標仍顯著向好，暫可判斷目前股價僅屬突破下降軌阻力後所呈現的後抽，中線升勢未言暫告一段落。

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駿達資產管理投資策略總監熊麗萍亦看好其基本面，視其為科技股中線投資的首選。她今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，騰訊業務的主線清晰，相信盈利能見度較高。



熊麗萍另一心水為京東集團(09618)，認為其在電商股中，潛力比阿里巴巴(09988)高。不過，阿里巴巴現時的短期形勢為龍頭科技股中最佳。筆者上周亦撰文分析，目前尚待確認企穩於小雙底頸線120.8元之上。若RSI升離50以及成交量增加，料股價不難挑戰關鍵位124.69元，即前跌幅的0.618倍量度升幅目標，惟要留意集團將於下周四（24日）公布截至去年12月底止的季度業績。

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至於京東集團，短期形勢略比阿里巴巴遜色，皆因RSI仍未轉為利好。若股價站穩289.4元，將有較大機會上試1月21日高位308.2元附近。由於圖表形勢支持短線部署買入，假設目標價放於308.2元，止蝕位定於286.8元，股價低於292.9元而圖表訊號配合時買入，具短線投機的值博率。

京東集團站穩289.4元後，較大機會上試308.2元附近。（《經濟通HV2報價系統》截圖）



經濟通通訊社記者 梁凱菱

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