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小米發布新機　豪言三年內超越蘋果做世一　惟股價弱勢持續

29/12/2021

     小米(01810)在昨日(28日)的新品發布會上發布小米最近12系列手機，管理層豪言三年內手機銷量超越蘋果登全球第一，未來五年研發投入亦倍增至1000億元人民幣，惟消息對低殘股價並無刺激作用，今日(29日)半日仍隨其他科技股跌逾1%。

 

(小米新品發布會直播視頻截圖)

 

對標蘋果推兩款尺寸機型　目標三年內手機銷量第一

 

     在發布小米12系列手機的同時，小米董事長兼總經理雷軍再次表示，將正式對標蘋果，並且要在未來一步步超越蘋果，三年內手機銷量登全球第一。此前雷軍已在微博指，小米高端手機正式開始對標蘋果，在產品品質和規格「向蘋果學習」，此次推出的小米12系列就採取雙尺寸雙旗艦的產品策略，為一大一小兩個版本，其中小米12對標iPhone13，小米12 Pro對標iPhone13 Pro Max。

 

      另外，雷軍還在微博指小米的汽車業務進展超出預期，預計2024年上半年量產出車，而手機業務是小米的核心業務，將繼續關注手機的關鍵技術和核心基礎體驗。未來亦將推進研發澎湃芯片。

 

搭載驍龍8芯片售價3699人幣起　未來5年研發投入倍升　　


　　配置上，手機搭載驍龍8 Gen1芯片，6.28英寸AMOLED屏幕。配備4500mAh強勁續航電池。50MP高清主攝，採用索尼IMX766旗艦傳感器，以及13MP超廣角、長焦微距相機。價格方面，小米12共有三個容量版本，8GB+128GB版3699元(人民幣．下同)，8GB+256GB版3999元，12GB+256GB版4399元。小米12 Pro搭載120W小米澎湃秒充，在疾速模式下18分鐘可充滿，50W無線秒充，42分鐘可以充滿。小米手機產品經理發文介紹，研發小尺寸旗艦手機需大量研發成本及新材料成本，主板成本提升25%，高密度快充電池成本上升14%，立體聲成本上升31%，超薄均熱板VC成本上升22%。

 

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

      另方面，雷軍又表示，小米在兩年前發布五年研發計劃，兩年來已經投入超過220億元人民幣，工程師已經超過1.6萬人，但這遠遠不夠，小米將更新研發計劃，未來5年的研發投入提高至1000億元人民幣。集團累計投資逾360間公司，並設立專門的產業投資團隊，通過產業基金投資約100間創新科技產業，針對通信科技、模擬半導體、觸控顯示、傳感器、綜合電子、電池、工業自動化、精密製造及材料等上游產業鏈投資建設。

 

熊麗萍：新機發布沒甚驚喜　投資倍增反令股價添壓

 

      今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指小米發布會沒甚驚喜，但小米會跟隨蘋果出新機，視蘋果為主要競爭對手，令人容易掌握其未來手機業務發展策略，惟最終要看效果和價格有沒有競爭力。發布會中提到未來投資增加更值關注，由預計500億人幣倍升至1000億人幣投入，會為股價帶來一定壓力，之前提到發展新能源車就是股價下跌主因，但股價跌至現時低位料會先行整固。

 

　　至於提到「三年內世界第一」，熊麗萍認為言之尚早，能否達標取決於很多因素，首先要看技術提升及其在市場上是否有競爭優勢，還要看對手和周邊產品的發展，而除產量外，質量如售價和毛利率等也很重要。總括而言，小米暫非她明年投資心水，新能源車發展投資大要看長線，且看明年會否有新進展，另需看這批新手機的銷量如何，以及其他非手機業務發展如互聯網收入、元字宙因素等，小米股價暫可觀望，有貨可續持有。

 

大摩：低端市場市佔率上升　中高端市場穩定

 

      此外，摩根士丹利近日發表研究報告指，小米11月份智能手機出貨量按年升5%，優於同業表現的按年跌3%；整體市佔率由10月份的12%改善至14%，主要受低端市場市佔率上升及中高端市場市佔率穩定所帶動。小米11月中端手機市場市佔率按月升1個百分點至12%；高端手機市場市佔率維持4%；低端手機市場市佔率按月升6個百分點至28%。大摩維持其「增持」評級，目標價27元。

 

      小米昨日獲北水淨流入0.93億元排第三，今日半日則跌1.6%報18.48元，成交3.4億元。其他重磅科技股亦普遍下跌，阿里巴巴(09988)半日跌2.64%收報110.5元，騰訊(00700)跌1.51%報443.6元，美團(03690)跌1.97%報219元，京東(09618)跌1.53%報256.8元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

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