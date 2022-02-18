【北水難救】藥明生物隱憂未除難止瀉 呢間大戶低位溝貨兼止蝕

藥明生物(02269)為上日（17日）表現最佳藍籌，惟「高」處不勝寒，今日（18日）隨即回吐2%，更一度成為表現最差藍籌。一日「天堂」、一日「地獄」。公司早前受累於納入美國「未經核實」名單，股價單日挫近23%並中途停牌，儘管現價已較當日低位反彈逾15%，但仍未能重上消息前的約80元水平，市場是否仍有擔憂?反彈是否逃生門？

北水連續六日增持 美國資本集團趁機溝貨兼止蝕

美國商務部於本月7日公布，將33家中國企業列入「未經核實清單（UVL）」，當中包括藥明生物在無錫及上海的附屬公司。藥明當日已迅速發聲明指，UVL與「實體清單」或「黑名單」不同，對現有業務沒有任何影響，且對器材進口的影響輕微。



及至2月10日，北水開始「撈底」。截至上日收市，藥明生物連續六個交易日獲北水增持，累計淨買入金額近27億元。大行亦有為藥明護航，瑞信維持「買入」評級，高盛更將其列入「確信買入」名單，對管理層指今年CDMO(即藥物研發生產外包服務模式)業務不會因而停滯投下信心一票。



在北水反手增持的翌日，美國資本集團（The Capital Group）亦趁機「撈底」。不過，實情為溝貨兼減持。根據聯交所資料顯示，美國資本集團上周五（11日）增持藥明生物逾553萬股，每股平均價56.077元，市場當時解讀成利好消息。怎料，集團隨即於本周二（15日）以每股平均價60.713元減持718萬股。換言之，該批約553萬股股份，每股平均錄4.636元帳面盈利。三個交易日內先後進出市，短炒賺逾2566萬元；另集團減持逾164萬股，最新持股量降至6.99%。

藥明生物獲北水及大行加持，美國資本集團卻溝貨兼部分止蝕。



隱憂未除 61元為最後防線



參考藥明生物截至2021年6月底止中期業績，北美收益佔比有49.7%，按年增加4.5個百分點。藥明生物將來需要面對更多業務限制，從美國進口醫療設備有可能需要申報更多資料。一旦被美國列入實體清單，盈利影響更不容忽視。



觀乎藥明生物近日股價雖然從低位回升，惟同期成交量未見顯著增加，可見市場仍未放下戒心，目前難言將見突破。保歷加通道三條線仍持續下移，短期股價易跌難升。參考藥明生物的資金流向，根據《經濟通HV2報價系統》，截至半日收市，整體主動買沽比率處於51:49的不及格水平，大戶主動買沽比率更差，只有37:63。再看《etnet強化版MQ》，細分每個級別的市場參與者的入市情況（詳情見下表），成交金額愈大的市場參與者，沽家入市態度愈進取，顯現屬利淡訊號。



香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《開市Good Morning》提醒，藥明生物於2月7日至8日之間的下跌裂口將有明顯阻力，暫時以裂口底部68.9水平元為初步目標，假如股價跌穿小時圖上的最近期的小型橫行區約61元，持貨者需考慮把握逃生門離場。

藥明生物近日成交量不配合升勢，且保歷加通道持續下移。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）





經濟通通訊社記者 葉嘉兒

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊 詳盡分析，請按此

其他藥明生物股新聞：

Capital減持藥明生物718萬股，套現4.36億元

《異動股》藥明生物(02269)升近5%，報64.15元

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動