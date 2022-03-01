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理想錄盈利獲大行祝福股價飆一成　帶動車股普遍造好

01/03/2022

      昨天(28日)美股電動車巨頭Tesla勁升7.48%，帶動在美國上市的中概汽車股高收，其中理想汽車(02015)更升9.18%，收報30.45美元。理想汽車近日公布去年業績，其中第四季錄盈利，為上市之後第二次實現單季盈利。理想汽車成「蔚小理」中有望最先擺脫虧損的造車新勢力，獲大行唱好，加上工信部指國內芯片供給力逐步提升，蔚來汽車近日又宣布赴港上市今日(1日)理想汽車於港股亦急升一成，其他車股亦普遍造好。

 

 (理想汽車網頁截圖)

 

瑞信：去年第四季淨利潤勝預期　毛利率增至創紀錄22.3%

 

      理想汽車近日公布，去年非美國公認會計準則淨利潤為7.8億元，而2020年的非美國公認會計準則淨虧損為2.8億元。去年收入總額為270.1億元，按年增加185.6%，毛利為57.6億元，增加271.9%。去年毛利率為21.3%，而2020年為16.4%。單計去年第四季度的淨利潤為2.96億元，而2020年同季淨利潤為1.08億元，去年第三季度的淨虧損為2150萬元。集團指，2021年的業務表現強勁，這證明了理想ONE的競爭實力及產品力。
　　

      瑞信發表研究報告指，理想汽車去年第四季淨利潤按年增長175%至2.96億元人民幣，好過市場預期；更首次錄得2400萬元人幣的季度盈利，認為集團實現了里程碑，這受益於汽車營業利潤率按季升1.5個百分點至0.2%，維持其美股「優於大市」評級，目標價由45美元上調至46美元。另業績主要驚喜是汽車業務的毛利率按季增1.2%或按年增5.2%至創紀錄的22.3%。考慮到優於預期的毛利表現，上調2022至23年的每股盈利預測2.7%至10.3%。展望今年第一季，理想汽車目標交付3萬至3.2萬輛汽車，但估計集團在2月時已預訂8000至9000輛汽車，意味着3月的目標為1.1萬至1.2萬輛，指引較為保守。根據集團的往績，實際交付量會比原定目標高出5至10%，因此預計3月交付量將介乎1.3萬至1.4萬輛。

 

　　另中信證券指，雖面臨供應鏈部分環節漲價、缺貨等壓力，理想汽車2021第四季業績持續超預期，銷量提升帶動汽車銷售業務毛利率穩中有升，由21第三季的21.1%提升至第四季的22.3%。中金亦指新款理想ONE放量帶動盈利向上，業績超出市場預期，維持理想汽車「跑贏行業」評級，目標價升至156元。

 

工信部指國內芯片供給力逐步提升　蔚來汽車赴港上市

 

　　另一方面，工信部日前表示，須全力以赴實現一季度工業經濟平穩接續，多指並舉擴大消費，繼續實施新能源汽車購置補貼等政策。工信部副部長辛國斌表示，從重點汽車企業監測情況看，汽車芯片供應短缺情況雖然已在逐步緩解，但相對整車和零部件企業的需求和排產計劃來看，目前仍然還有一定的缺口。考慮到全球主要芯片企業已經加大了車規級芯片的生產供應，新建產能也將於今年陸續釋放，國內部分芯片產品供給能力也在逐步提升，預計汽車芯片供應形勢還會持續向好。

 

      此外，蔚來汽車近日發公告指，將以介紹方式赴港上市，預計下周四(10日)開始交易。公告稱，蔚來申請公司A類普通股在港交所作第二上市，且僅以介紹方式上市，不會發行或出售任何股份。摩根士丹利、瑞信及中金公司為其保薦人。

 

黃瑋傑：理想於蔚小理中或最快扭虧為盈　市場競爭大長汽買不過

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑分析，他指除比亞迪(01211)為新能源車股首選外，理想和小鵬雖未有市盈率但仍可看銷售增長，如理想2020年全年銷售收入94億元，與19年比較增長32倍，21年就達270億元，比20年增長1.9倍，增長快就能吸引資金買入，相信增長到一個階段規模效益就會顯現扭虧為盈，而「蔚小理」中理想或最快扭虧為盈，因其毛利率最高，差不多追貼Tesla，去年全年達21.3%，而小鵬就只有10幾個百分點，雖只有理想ONE一款車但銷量好，且生產一款車可不需太多生產線及零部件，規模效益就更高，但如沒其他車型撐起銷售亦是一個風險，理想現時股價突破100天線可先看130元。

 

　　另他指，長汽(02333)公告解釋因原材料價格高企，歐拉旗下黑貓一輛虧損逾萬元，故停止接訂單，不過昨日急跌反應太大，因長汽1月份賣11萬1千多部車，其中歐拉只有1.3萬部，影響只佔10%左右。而長汽主打SUV，哈弗1月銷量佔比六七成，部分低端車型很有競爭力，惟長汽走高端路線就乏競爭力，中端市場競爭亦大，尤其造車新勢力來勢洶洶，總之長汽不是車股首選，多平也買不過。

 

林家亨：比亞迪或受惠長汽黑貓消費者轉移　與一汽共建電池廠利股價

 

　　國農證券董事總經理林家亨則指，長汽旗下品牌白貓黑貓宣佈停止接受訂購，原因可能是這系列品牌汽車一直以來都未有盈利，加上近月來電池原材料價格上升，新能源車補貼退坡等令其錄得巨大虧損。長汽黑貓白貓的消費者可能轉移到定價略高的比亞迪海豚系列。而長汽在俄羅斯亦有一條生產線，年生產15萬部車，短期因俄烏交戰可能令供應鏈緊張，產能有機會下降。另由於早前中國一汽集團宣布與比亞迪在吉林長春共建電池工廠，佔地80萬平方米，年產供應量可滿足一百萬輛的新能源汽車，利好比亞迪股價表現。

 

     理想今日收市升10.63%報121.8元，小鵬(09868)升5.77%報142.9元，比亞迪亦升1.26%報240.4元，長汽則回升0.98%報16.42元，吉利(00175)升0.56%報14.5元。

 

(經濟通H2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

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