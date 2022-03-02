【交功課】美團主動響應監管調整佣金收費 股價見短期底未？

美團(03690)上月中因應內地十四部委引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲服務費的消息，單日一度急瀉逾17%，畫面仍歷歷在目。時隔約十日，美團旋即祭出措施回應，日中一度反彈近半成，在首5大市值科技股中明顯跑出，跑贏大市及科技指數則不在話下。既然消息轉為明朗，美團最壞時間已過去？

迅速回應監管 兩大方面入手



發改委、財政部等十四個部委，上月18日發布《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》通知。當中指出，引導外賣等互聯網平台企業「進一步下調餐飲業商戶服務費標準」、「對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠」。短短一個段落如同震撼彈，拖累美團在主席王興生日當日，一度下瀉逾17%，低見182元，隨後一個交易日，亦只反彈當日最大跌幅的31%，意味仍有69%失地尚未收復。隨著市況轉差，美團於2月28日曾低見165.3元，比暴跌當日的低位再跌多8%，再創逾年半新低。



不過，3月開局，美團迅速回應監管，從降低成本、開源增收兩大方面推出一系列措施。先說降低成本，美團由本月至年底，將對疫情中高風險地區、日均交易額跌逾30%的經營困難中小商戶，實行技術服務費減半優惠，每單訂單1元封頂，此舉無疑針對上文的第二項引導政策。另外，又對其他完成費率透明化的困難商戶，實行技術服務費5%封頂措施，料逾百萬商戶受惠。至於以經營外賣為主、特別困難的商戶，美團將特別扶持。開源增收方面，美團外賣將為線上經營能力不足的困難商戶，免費提供「外賣管家服務」，以及雲打印機、出餐寶等外賣接收訂單設備。



美團推出一系列措施迅速回應監管。（《開市Good Morning》截圖）



措施對美團負面影響有限？



要分析上述措施對美團的具體影響，首先要知道美團的服務費收費模式。美國去年5月進行服務費改革，由固定收費，改為技術服務費加履約服務費。前者正是此次措施涉及的服務費類別，為信息顯示、交易、商戶、客戶服務等，亦即佣金。而後者，則是配送費用，商戶使用美團配送服務時才會涉及，自行配送則獲豁免。



改革實施後，曾有內地媒體引述部分地區美團配送方案收費詳情，廈門、上海、北京的技術服務費費率介乎5.8%－6.4%，最少收費則在1.14元－1.4元之間。依此看，其中一項措施所指的5%封頂，似乎影響不大，雖則美團預計逾百萬商戶將會受惠。至於對中小困難商戶的優惠措施，據指只佔美團中高風險地區訂單的50%，而中高風險地區訂單佔比只有2%，故風險同屬可控及有限。



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早（2日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上亦表示，有了框架後，能量化監管指引對美團的影響；加上，美團一如既往地主動響應監管，均有利市場情緒。

美團的外賣服務費收取模式。（《開市Good Morning》截圖）

監管新政對美團影響？丨2022-02-21



監管纏繞不斷 短期能否部署？



美團早市曾漲近半成，高見181.9元，明顯跑贏其餘4隻最大市值科技股，即騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)及網易(09999)。縱使目前港股整體市場氣氛，已不能與上月中同日而語。單計恒生指數及科指，截至半日收市，已較美團的震撼彈出現前低9%及10%。不過，計及美團半日的反彈幅度，其股價仍較消息前低逾19%。在至少短期大市前景未明朗下，美團仍難還原基本步，重返消息前的約220元水平？



事實上，市場對美團仍有其他憂慮。評級機構標普上日發表報告，表明美團必須恢復盈利；若公司再蝕錢，或下調其評級。標普同時指出，今年仍然是內地互聯網企業面對挑戰的一年，企業將要面對監管行動、經濟增長放緩及競爭加劇等因素，企業收入及利潤增長或放緩，淨現金流或會惡化。



巧合地，內地最高人民法院今日發布《關於審理網絡消費糾紛案件適用法律若干問題的規定》。當中指出，網絡餐飲服務平台經營者，若未依法對入網餐飲服務提供者進行實名登記、審查許可證，或者未履行報告、停止提供網絡交易平台服務等義務，使消費者的合法權益受到損害，消費者有權主張網絡餐飲服務平台經營者與入網餐飲服務提供者承擔連帶責任。由此可見，監管的確仍緊盯互聯網平台。



不過，監管纏繞不斷或已是預計之中。畢竟美團的股價對被視為「聰明錢」的北水的敏感度高，大家或可從北水流向作為部署的參考。單計美團上月中事發後，北水累計增持美團36.79億元，規模屬同期北水十大活躍買賣股份中前列。在日線圖上，美團去過去一周三度觸及165－166元水平；觀乎14天RSI剛升破其5天平均線、STC的%K亦有勢升破%D、MACD的Diff則持續從0線之下上升，短期反彈有望延續。今日高位181.9元已升抵由224元開始的前跌浪幅度的0.236倍量度升幅目標179.153元，確認企穩在179.153元後，下一目標為0.382倍，即187.723元，前低位165.3元則不容有失。



補充一點，緊隨美團其後，阿里巴巴旗下餓了麼亦對疫情中高風險地區商家實行佣金減免，措施對商家而言則較慷慨。餓了麼將首批投入現金2000萬元人民幣，為在過去兩個月被列為疫情中高風險地區的87個區縣的所有餐飲商家實行佣金減免，不設置任何門檻，亦無需平台額外審核；未來亦將享受至少15日的佣金減免。而3月1日新增的中高風險地區商家，將享受相同的佣金減免舉措。



經濟通通訊社記者 梁凱菱



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