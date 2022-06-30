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商湯限售股解禁「傷劏」逾四成　趁低吸定忍忍手？

30/06/2022

　　AI股商湯(00020)部分上市限售股份今日(30日)解禁，儘管公司管理層宣布延長股份禁售期約半年，不過商湯仍然暴跌，低開15%後急向下，更曾腰斬暴瀉五成，低見2.91元，半日仍跌逾四成，跌穿去年底上市價3.85元，且成交極大，開市未夠半小時成交額已達19億元。

 

(商湯網頁截圖)

 

管理層承諾於今年底前不售股　佔股本約6%


　　公司執行主席及執行董事徐立、執行董事王曉剛及徐冰，以及集團若干管理層成員為表達對集團長期價值及前景的信心，自願承諾延長股份禁售期約半年，於今年12月29日之前，不會出售公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前受限制股份單位計劃下已歸屬B類股份；及公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前僱員激勵計劃下已歸屬的期權獲行使所涉及的B類股份。目前有關自願禁售承諾規限的相關B類股份總數約20億股(佔已發行股份總數約5.98%)。至於在2022年12月29日前所有已發行A類股份仍受禁售承諾的規限，控股股東湯曉鷗繼續實益擁有約69.06億股A類股份，相當於已發行股份總數約20.61%。

 

　　翻查上市文件，D輪投資者成本為0.3536美元至0.4094美元(約2.77港元至3.21港元)，融資日期為2020年7月31日至9月10日，接近要損手。而A至C輪的投資者成本由0.02美元至0.3150美元(約0.16港元至2.47港元)，因成本價甚低暫未需擔心。

 

　　另商湯公布，與賣方上海西岸開發訂立框架協議，同意以代價約33.28億元人民幣(約38.95億港元)收購上海物業。訂約各方須促使於7月28日之前訂立預售協議。商湯又與沙特阿卜杜拉國王金融區(KAFD)簽署合作諒解備忘錄，雙方將圍繞智慧城市軟件平台開展試點項目。


麥格理：估值與同業差距大將增沽壓　目標價降至3.24元

 

　　其實，麥格理早前已發表研報指，商湯上市前投資者禁售期將於6月30日屆滿，預期自由流通量將增至60%以上，考慮到商湯的估值與同業之間存在較大差距，將增加該股沽壓，因此將目標價由4元下調19%至3.24元，評級「遜於大市」，列入沽售名單。


　　報告引述IDC預測，中國的人工智能軟件服務行業開支於2021至24年的複合年增長率達37%，大致接近該行對商湯同期收入複合年增長率34%的預測。在大型企業定制解決方案需求的帶動下，預計市場將更為分散。考慮到中國封控措施延遲了商湯客戶的項目周期，將商湯今年收入增長預測從34%下調至29%，料2023和24年收入將分別增長38%和36%。

 

林家亨：商湯為元宇宙行業龍頭　如此低位頗吸引

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，商湯管理層自願延長禁售期照理對減低公司估值波動性有幫助，今日反而急瀉，跌至如此低位頗吸引，始終商湯在元宇宙行業擁龍頭地位，未來應會採持續發展方向。如果要投資元宇宙板塊必定要買龍頭商湯，基金多少也要買些貨。


　　商湯半日跌44.22%收報3.28元，最多跌50.51%低見2.91元，成交37.86億元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

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