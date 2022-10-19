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19/10/2022

發文激讚《野人老師》好睇 姜濤義氣挺邱士縉︰弟弟佩服你

#MIRROR #姜濤 #野人老師 #邱士縉
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　　【晴報專訊】男團MIRROR自七月紅館演唱會事故後休團，日前終推出新歌正式復工。人氣王姜濤主演的ViuTV新劇《季前賽》將於下周一首播，不過他未有為自己的劇集宣傳，反而先發文大讚隊友「大表哥」邱士縉（Stanley）在劇集《野人老師》的演出及唱主題曲表現出色；而Stanley口說姜濤「肉麻」，但忍不住高喊「我愛你」，果然兄弟情深。

 

 

　　自從MIRROR休團以來，姜濤亦保持低調甚少更新IG。近日12子陸續在社交平台「上水」發表個人感受，當中在《野人老師》首當主角的邱士縉，在IG自揭紅館事故後一度情緒崩潰要睇醫生。一向視Stanley為哥哥的姜濤，前晚在IG發文助Stanley力谷《野人老師》及主題曲《重新介紹》，向好兄弟送暖。姜濤前晚在IG限時動態上載《重新介紹》的YouTube片段截圖，透露Stanley曾擔心觀眾對《野人老師》的反應，姜濤表示︰「哥，這是你第一部主演的劇，知道你多少有點擔心，很緊張，但請你放心，真的很好看。」

 

Stanley在《野人老師》表現亮眼，獲讚為演技最好的鏡仔。（網上截圖）

 

讚Stanley心態正面

 

Stanley（左一）與姜濤情同手足，經常攬頭攬頸。（資料圖片）

 

　　姜濤指Stanley一直以來的夢想就是當演員︰「這次真的很替你開心，知道你背後有多麼努力鑽研演戲，所以有時候我也盡量把我學到的都跟你說，很想幫助你完成你的演員夢。」姜濤表示Stanley在12子中並不擅長唱歌，但仍十分努力︰「有時候，雖然你知道大家在MIRROR裏，可能並不會第一個看到你，但你還是能保持一個好的心態，這一點弟弟真的很佩服你。」

 

《季前賽》齊齊曬球技

 

閒時經常流連街場打波的姜濤，在《季前賽》與Ian大展球技。

Stanley亦有份拍攝《季前賽》，與好兄弟姜濤拍住上。（網上截圖）

 

　　身為獨生子的姜濤，坦言心中一直將Stanley當成大哥；他又讚賞Stanley的唱功：「這首歌當初看預告的時候就覺得很好聽，叫你傳給我聽，你說不要，怕我笑你；你放心，我已經聽了很多次，完全沒有笑，因為真的很好聽。」他回想七月MIRROR演唱會時的表演：「當時就希望藉着《鏡中鏡》讓大家重新認識你，這次就藉着這首歌，向大家《重新介紹》，演員邱士縉。」鏡粉大讚姜濤字裏行間充滿愛，而Stanley轉發姜濤帖文時亦感動寫道︰「做咩突然咁肉麻，不過我愛你，在心中。你太過分了。」另外，ViuTV前晚發布《季前賽》最新宣傳片，一眾主角姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、郭嘉駿（193）及Stanley等齊齊曬球技，型到爆裂。

 

姜濤早前與家人歐遊充電，被表妹楊佳琪透露行蹤。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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