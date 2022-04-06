歐盟擬禁俄石油進口油價攀升 疊加大行畀讚三桶油逆市造好

國際油價上周受美國宣布將釋放大量石油儲備影響下挫，惟本周初據稱俄羅斯屠殺烏克蘭平民，歐盟擬追隨英美禁止進口俄原油，刺激油價再度攀升，雖然於昨日(5日)稍為回軟，但料易升難跌，加上三桶油早前公布業績理想獲大行唱好，又傳中石化(00386)及中石油(00857)擬低價購俄液化天然氣(LNG)，油股今日(6日)逆市上升，其中中海油(00883)半日升近半成，為表現最好藍籌。

(Shutterstock圖片)

報道指俄屠殺烏平民歐盟態度扭轉 IEA擬釋放石油儲備



烏克蘭媒體公布了一系列首都基輔郊外布查鎮平民死亡的視頻和圖片，烏方指責俄軍對平民犯下暴行，事件令歐盟對俄態度扭轉，正討論對莫斯科實施新制裁，包括追隨英美禁止進口俄羅斯原油。另白宮國家安全顧問蘇利文也預告，美國本周將宣布更多對俄制裁措施，而維也納的伊朗核協議談判暫停，沙特將阿拉伯輕質原油5月亞洲官方售價上調至紀錄最高水平，亦刺激油價上漲。紐約期油周一(4日)上漲4.04%至每桶103.28美元，布蘭特期油上漲3.01%至每桶107.53美元，昨日則略回軟，分別跌1.3%及0.8%，但仍企於100美元以上。





另方面，油價亦有利淡消息，繼上周美國宣布將從5月開始6個月內釋放1.8億桶石油儲備後，國際能源署(IEA)成員國亦討論共同釋放石油儲備以冷卻市場，並預計將在未來幾天對外宣布。而中國因爆發新一波新冠疫情，導致部分地區尤其對上海實施封城，料將造成中國原油需求減少。另美元兌一籃子其他貨幣連日走強，使得石油對其他貨幣的持有者來說更昂貴，而美國石油協會(API)數據顯示，上周美國原油和餾分油庫存增加，汽油庫存下降。不過，目前IEA成員國政府控制的石油庫存處於2005年以來的最低水平，美國戰略石油儲備僅有5.683億桶原油，亦處於2002年5月以來最低水平。





中石油去年純利升3.85倍 瑞銀高盛料續受惠油價高企





油價高企令油企受惠，三桶油早前先後公布業績，中石油去年純利921.7億元(人民幣．下同)，按年升3.85倍，末期股息0.09622元，期內收入26143.49億元，升35.19%。瑞銀發表研究報告指，中石油去年第四季業績符市場預期，派息比率45%符預期，料將繼續受惠於油價高企，維持「買入」評級，目標價由5港元上調8%至5.4港元。高盛亦指，中石油去年業績符合預期，在布蘭特原油價格為每桶80至150美元的情景下，公司今年的盈利能在油價上漲時受惠，予目標價6.2港元，維持「買入」評級，列入「確信買入」名單。





美銀證券則指，中石油去年盈利表現符合預期，另其去年進口天然氣虧損從2020年的140億元降至72億元，超出了該行預期，由於更多以市場為導向的天然氣定價機制和強大的分銷渠道，讓公司能轉嫁成本，以及2014年之前簽訂的長期合同退稅約50億元，退稅政策將在今年繼續執行，而其去年派息比率為45%，股息率為6.9%，符合預期，予目標價5.8港元及「買入」評級。

花旗：中海油業績超預期或回購派息 目標價升至16.7元

中海油去年純利703.2億元，按年升1.82倍，期內收入2461.11億元，升58.4%，不過為免影響A股發行進度，決定暫不派發末期息及特別息，惟公司維持承諾未來三年派息率不低於40%，還將於適當時機進行股票回購。花旗指，中海油業績超出預期，A股上市後有可能進行回購和宣布派息，任何下跌都將是一個買入機會，基本面強勁也應有助於減輕延遲派息對股價的負面影響，維持「買入」評級，目標價由16港元上調4.4%至16.7港元。摩通則指，中海油去年業績將帶來正面影響，並承諾會於上市後盡快派息，預期連特別息或可派發每股0.9元，加上不少於40%的派息比率，相信今年派息可達1.76元，即現價息率達19%，維持「增持」評級，目標價由12港元上調16.7%至14港元。





另大摩指，除去年下半年錄得約80億元的減值外，中海油業績符合預期，隨著公司A股發行，推遲末期息的公布，並重申此前對股息政策的承諾。在成本方面，儘管布蘭特原油價格在去年按年上漲65%，但中海油的桶油主要成本僅按年上漲12%，至每桶29.49美元，考慮到去年人民幣按年升值約7%，其成本的實際增幅僅為約5%，予目標價14港元及「增持」評級。美銀證券指，中海油去年營運業績強勁，公司有多個利好因素，尤其是在能源價格飆升的情況下，但公司的正面因素已反映價內。

匯證：中石化派息有驚喜 里昂：業績勝預期估值便宜

中石化去年純利約712.08億元，按年上升1.14倍，派末期股息每股31分，營業收入2.74萬億元，升30.2%，並指公司正在籌備股份回購計劃。匯證指，中石化去年盈利表現創下10年以來新高，派息比率80%，年度股息收益率達14.3%，派息有驚喜；預計潛在的股票回購計劃將成為股價的催化劑，惟未來盈利增長停滯可能會抑壓股價走勢，維持「持有」評級，目標價由4.5港元下調約2.7%至4.38港元。

瑞銀則指，中石化股價從今年2月的高位下跌近一成，可能是由於對油價擠壓煉油利潤的風險、政府限制成品油出口配額、天然氣進口成本上升風險及減碳產生潛在成本的憂慮，惟其股息率可持續維持超過14%，具吸引力，目標價由4.6港元降至4.4港元， 評級「買入」。里昂指，中石化去年業績勝預期，純利增長逾倍主要是受到勘探及開採業務轉勢，以及煉油業務盈利強勁支持，盈利持續改善，風險回報吸引且估值便宜，目標價由6港元降至5.5港元，評級維持「買入」。

傳中石化中石油擬低價購俄LNG 中石化與卡塔爾簽10年購銷協議

另外，據《彭博》引述消息報道，中石化及中石油等石油國企正與進口商商討以大幅度折扣價格向俄羅斯購買液化天然氣(LNG)現貨。消息指，一些進口商正考慮利用俄羅斯公司作為代表，參與俄羅斯液化天然氣採購招標，企圖隱瞞其他國家政府。此外，據報中石化和卡塔爾能源公司簽署了為期10年、每年200萬噸的液化天然氣長期購銷協議，首輪滿載20.5萬方液化天然氣、來自卡塔爾港口的超大Q-Flex型LNG輪已於周日(3日)在青島LNG接收站碼頭卸貨。





中海油半日升4.86%收報11.66港元，連升3日，累升8.57%，成交14.5億港元；中石油升2.72%報4.16港元，連升兩日，累升4.26%，成交2.52億港元；中石化則升0.5%報4.04元，連升7日，累升8.9%，成交3.11億港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉



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