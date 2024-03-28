復活節、清明節公眾假期交通安排！指定路線九巴來回免一程車費！城巴加開清明節南區墳場路線、MTR加密4大路線班次

明天正式開始復活節長假，下星期還有清明節假期！大家想好去邊玩未？一連4日假期一定要好好利用，假如你想北上又或者到澳門消遣玩樂，一定要留意特別交通安排，乘搭九巴來回機場、港珠澳大橋及指定口岸都有回贈！另外各大交通工具亦會在假期加開班次，出發前睇清楚路線安排，計劃好行程！

公眾假期交通安排 ︳ 九巴：復活節、清明節加開班次及路線！「搭兩程俾一程」車資著數！

九巴、龍運線轉乘優惠延長至8月31日！大家只要以相同八達通或電子支付方式支付車費，乘搭九巴獨營路線轉乘龍運A線往返機場或港珠澳大橋，兩程車費較低的一程可獲免費！另外，港島乘客乘坐九巴聯營路線948系列的九巴班次，在青衣互相轉乘龍運A31或A32線往返機場或港珠澳大橋，同樣可以「搭兩程俾一程」。只要在同一個工作天內以同一張八達通卡，於港島區乘搭九巴聯營過海路線（九巴班次） 948、948A、948B、948P及948X，互相轉乘龍運A31或A32線，之後在10個工作天至30日內，經由八達通App或於八達通服務站，便可領取兩程巴士中較低一程車費的八達通增值額。換言之，從各區乘搭九巴及龍運A線，利用轉乘優惠，約$20就可到達機場或港珠澳大橋！

九巴及龍運A線轉乘到機場 / 港珠澳大橋例子

1. 香港島（銅鑼灣 / 灣仔 / 金鐘 / 中上環）出發

九巴路線：948

轉乘站：青衣轉車站 - 長安總站A7月台轉乘A31 或 青盛苑轉乘A32

總車資：$19.8

2. 美孚、長沙灣、深水埗出發

九巴路線：A31

轉乘站：青衣轉車站 - 長安轉乘44

總車資：$19.8

3. 旺角、何文田、九龍城出發

九巴路線：A31

轉乘站：青衣轉車站 - 長安轉乘241X

總車資：$19.8

4. 油尖旺

九巴路線：A31

轉乘站：青衣轉車站 - 長安轉乘41A

總車資：$19.8

5. 黃大仙、彩虹、九龍灣、觀塘

九巴路線：A31

轉乘站：青衣轉車站 - 長安轉乘42C

總車資：$19.8

（圖片來源：KMB）

（圖片來源：KMB）

每逢長假期，九巴都會增設路線讓大家直達目的地兼疏通人流。為配合大家復活節出遊，九巴預計會有大量人經各邊境口岸往返內地或到香港各處遊覽，故增加了以下路線的特別安排，可以更方便往返內地及香港！

【往返落馬洲支線管制站（福田口岸）】

1. B1：天慈 ⇌ 落馬洲站

加強服務時段：即日起設短途特別班次往返元朗

【往返香園圍管制站（蓮塘口岸）】

1. B9：屯門站 ⇌ 香園圍口岸

加強服務時段：即日起設短途特別班次往返元朗

2. 79K：上水 ⇌ 打鼓嶺（松園下）（經行人隧道步行前往香園圍管制站）

加強服務時段：3月29至31日；4月1、4、6至7日

【往返高鐵西九龍站】

1. W2：佐敦（西九龍站）– 藍田站（循環線）

加強服務時段：3月29至31日

【穿梭彌敦道路線】

1. 6：尖沙咀碼頭 ⇌ 荔枝角

加強服務時段：3月29至30日；4月5至6日

（圖片來源：KMB）

【接駁過境鐵路】

1. 87K：大學站 - 錦英苑（循環線）

加強服務時段：3月29至31日

2. 88：中秀茂坪 ⇌ 大圍站（經大老山隧道轉車站轉乘277E或277X線往上水或粉嶺）

加強服務時段：3月29至31日；4月1、4、6至7日

3. 88X：平田 ⇌ 穗禾苑（經大老山隧道轉車站轉乘277E或277X線往上水或粉嶺）

加強服務時段：3月29至31日

4. 261：屯門（三聖邨）⇌ 粉嶺（祥華）（經上水站）

加強服務時段：3月29至31日；4月1、4、6至7日

5. 276A：天水圍（天恆）⇌上水（太平）（經上水站）

加強服務時段：3月29至31日；4月1、4、6至7日

6. 277E：上水（天平）⇌ 藍田站（經上水站）

加強服務時段：3月29至31日；4月1、4、6至7日

7. 277X：粉嶺（聯和墟）⇌ 藍田站（經粉嶺站）

加強服務時段：3月29至31日；4月1、4、6至7日

8. 279X：粉嶺（聯和墟）⇌ 青衣站（經上水站）

加強服務時段：3月29至31日；4月1、4、6至7日

*視乎客量加開短途特別班次往返青衣站及上水站

（圖片來源：KMB）

【往返機場 / 港珠澳大橋】

1. A46：火炭（駿景園）⇌ 機場（地面運輸中心）

途經站：火炭、禾輋、瀝源、沙田市中心、美林及青沙公路轉車站

服務時間：早上5時半至晚上11時半（火炭駿景園開）

服務時間：早上5時35分至凌晨12時（機場地面運輸中心開）

班次：30至60分鐘一班

*提升至全日服務

由3月29日至4月7日期間，龍運將加強多區路線服務，所有路線均可到達港珠澳大橋和機場：

1. A33X 屯門（富泰邨）、A36 錦上路站、A37 朗屏站、A41 碩門邨

日期：3月29日至4月7日

2. A30 梨木樹、A31 荃灣（如心廣場）、A34 洪水橋（洪元路）

日期：3月29日至4月1日；4月6日至7日

3. A41P烏溪沙站、A43粉嶺（聯和墟）

日期：3月29日；4月1、5至7日

清明節為掃墓高峰期，九巴亦為此於3月底至5月初加強13條路線的特別安排，方便大家前往鑽石山墳場、將軍澳華人永遠墳場、圓玄學院、荃灣華人永遠墳場、曾咀靈灰安置所及和合石墳場等地方掃墓！

【鑽石山墳場】

1. 3S：鑽石山站

服務日期：4月1、4及7日

【將軍澳華人永遠墳場】

1. 14S：油塘

服務日期：3月29至30日；4月1、6、13至14、20至21、27至28日及5月1日

【圓玄學院】

1. 32P：荃灣（青山公路）

服務日期：3月30至31日；4月4、6至7日

【荃灣華人永遠墳場】

1. 38S：葵芳站

服務日期：3月31日；4月4、7日

【曾咀靈灰安置所】

1. 52S：屯門公路轉車站

服務日期：3月29至31日；4月1、4、6至7日

2. 56S：屯門站

服務日期：3月29至31日；4月1、4、6至7日

【和合石】

1. 61S：屯門巿中心

服務日期：4月4日

2. 70S：紅磡站

服務日期：4月4日

3. 73S：粉嶺站

服務日期：3月31日；4 月4、7日

4. 74S：平田

服務日期：4月4日

5. 76S：粉嶺站

服務日期：3月31日；4 月4、7日

6. 279S：青衣（長青邨）

服務日期：4月4日

【小西灣】

1. 118：長沙灣（深旺道）

服務日期：4月4日

（圖片來源：KMB）

（圖片來源：KMB）

下一頁：城巴加開清明節南區墳場路線！