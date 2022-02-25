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【俄烏戰爭】大宗商品齊飆升　專家首選兩大避險資產！

25/02/2022

　　俄烏戰爭爆發觸發環球金融市場動盪，資金紛紛泊去避險資產。黃金避險需求急增，帶動金價持續飆升，近日逼近二千美元關；布蘭特期油更曾升破100美元關。若果投資者有意投資大宗商品避險，究竟揀選甚麼類型資產才上算？

 

摩通：大宗商品持續飆升 布油第二季升至115美元

　　摩通最新報告或為投資者帶來啟示。報告指出，過去數日地緣政治升級，加劇大宗商品市場失衡的風險。隨著西方國家加大制裁俄羅斯，所有大宗商品，包括石油、貴金屬、天然氣等，其高風險溢價將持續一段長時間。


　　俄羅斯作為全球第三大產油國，俄國有條件就西方制裁措施採取報復行動，例如減少能源出口。若果俄羅斯對歐洲或美國石油出口連續中斷四個月，布蘭特期油可能在第二季升至115美元一桶，待第四季才回落至95美元。　


　　至於貴金屬價格，摩通認為，這類產品庫存偏低，在供應鏈中斷及內地需求殷切下，貴金屬未來幾季具備上升動力。該行預計，第二季鋁價和銅價分別升至每噸3550美元及1.06萬美元。


　　除此以外，摩通亦預計天然氣及農作物價格亦會持續上漲，前者受累「北溪2號」投產無期，歐洲天然氣處於長期短缺狀態；後者則受油價上漲令生產成本急增所致。

 

摩通預料，隨著西方國家加大制裁俄羅斯，大宗商品的高風險溢價將持續一段長時間。（《開市Good Morning》截圖）


大宗商品升勢回順 金、油股見回吐
　　
　　市場暫時消化俄烏戰勢，大宗商品價格均油從高位回落。截至半日，國際金價暫微升0.46%，報1912美元；油價升勢亦回順，紐約期油及布蘭特期油均升逾2%，每桶報94.513美元及98.044美元。


　　本港貴金屬股份有回吐跡象，SPDR金EFT(02840)跌逾1%，收報1395.5元；招金礦業(01818)及山東黃金(01787)分別跌2及3%，收報7.06元及14.68元。三桶股亦顯著回吐，跌幅超過2%。

溫鋼城：金價上望2000美元 鋁業股值博率高
　　
　　iFast Global Markets副總裁溫鋼城今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，在大宗商品中，黃金是他的首選。即使加息周期不利金價，惟俄烏局勢未明朗化，黃金作為主要避險資產勢獲資金追捧，投資者不妨趁美國下月加息，金價回調時趁機部署。他預計，金價今年有望突破2000美元水平。


　　若投資者有意部署黃金類產品，應揀選追蹤金價基金，抑或金礦股？溫鋼城認為，這取決於投資者承受風險的能力。保守型投資者應揀選SPDR金EFT，因為它較貼近金價走勢，其波動性較低，他建議回落至1350元部署。進取型投資者則宜部署波幅較大的金礦股，如山東黃金，並建議待股價回落時買入。他預料股價未來有力挑戰近52周高位(約17.72元)。


　　除了黃金外，溫鋼城亦看好鋁價前景，主要由於全球鋁需求持續上漲，加上鋁業股目前估值偏低，行業首選為中國鋁業(02600)。隨著西方國家持續加大對俄羅斯的制裁，鋁資源勢成下一個制裁目標，這有利中國鋁企搶佔全球市場份額，故看好中鋁前景。他建議投資者可於本月初上升裂口(約4.8元)作中長期部署。


經濟通通訊社記者 羅鈞鴻


重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

 另外，今午【hot talk 1 點鐘】亦點評油、金股，立即重溫


 

 

 

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